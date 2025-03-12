У Києві триває капремонт шляхопроводу та трамвайних колій на Подолі

Ремонт на Подолі в Києві. Фото: скриншот

У Києві на Подолі триває капітальний ремонт шляхопроводу та трамвайних колій. Будівельники планують завершити роботи до кінця 2025 року.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у середу, 12 березня.

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Ремонт шляхопроводу та трамвайних колій на Подолі

Реконструкція на вулиці Новокостянтинівській стартувала у лютому 2025 року — вперше з 1969 року. Крім шляхопроводу, проводять капітальний ремонт трамвайних колій на вулиці Глибочицькій, що оновлюються вперше за пів століття.

Один з будівельників зазначив, що роботи проводять по плану. За його словами, закінчити капремонт планують до кінця року. Він розповів, що будівельники "не чують повітряних тривог" та працюють навіть під час небезпеки обстрілів.

Нагадаємо, Рада оборони Києва вирішила доопрацювати рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Також Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег. Водночас обмеження на зворотний напрямок залишаються чинними.