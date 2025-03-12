В Киеве продолжается капремонт путепровода и трамвайных путей на Подоле

Ремонт на Подоле в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве на Подоле продолжается капитальный ремонт путепровода и трамвайных путей. Строители планируют завершить работы до конца 2025 года.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE в среду, 12 марта.

Читайте также:

Ремонт путепровода и трамвайных путей на Подоле

Реконструкция на улице Новоконстантиновской стартовала в феврале 2025 года — впервые с 1969 года. Кроме путепровода, проводят капитальный ремонт трамвайных путей на улице Глубочицкой, которые обновляются впервые за полвека.

Один из строителей отметил, что работы проводят по плану. По его словам, закончить капремонт планируют до конца года. Он рассказал, что строители "не слышат воздушных тревог" и работают даже во время опасности обстрелов.

Напомним, Совет обороны Киева решил доработать решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Также Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту в направлении с левого на правый берег. В то же время ограничения на обратное направление остаются в силе.