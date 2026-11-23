Последствия российского обстрела Киева 23 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в Подольском районе в понедельник, 23 ноября, российский дрон попал в крышу жилого дома. В результате вражеской атаки часть кровли была повреждена.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Российский удар по крыше жилого дома в Киеве 23 ноября

Удар повредил крышу здания — его конструкции разрушены, на земле разбросаны обломки, над сооружением поднимался дым.

Последствия российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

На месте работают спасатели, которые развернули необходимое оборудование для ликвидации последствий атаки.

Поврежденный дом на Подоле в результате российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

По данным ГСЧС, огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Сейчас спасатели разбирают поврежденные конструкции и поливают их водой. Сообщений о пострадавших по этому адресу не поступало.

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Повреждения на крыше дома. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE, во время российской атаки на Киев 23 ноября ранения получили пять человек. Повреждениям подверглись объекты в Печерском, Голосеевском и Подольском районах столицы.

А 23 ноября в Дымере Киевской области завершили аварийно-спасательные работы после российского удара по пятиэтажному дому 22 ноября. Враг убил 11 человек.