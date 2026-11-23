На Подоле в Киеве дрон попал в крышу жилого дома: фоторепортаж
В Киеве в Подольском районе в понедельник, 23 ноября, российский дрон попал в крышу жилого дома. В результате вражеской атаки часть кровли была повреждена.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Российский удар по крыше жилого дома в Киеве 23 ноября
Удар повредил крышу здания — его конструкции разрушены, на земле разбросаны обломки, над сооружением поднимался дым.
На месте работают спасатели, которые развернули необходимое оборудование для ликвидации последствий атаки.
По данным ГСЧС, огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Сейчас спасатели разбирают поврежденные конструкции и поливают их водой. Сообщений о пострадавших по этому адресу не поступало.
Как писали Новини.LIVE, во время российской атаки на Киев 23 ноября ранения получили пять человек. Повреждениям подверглись объекты в Печерском, Голосеевском и Подольском районах столицы.
А 23 ноября в Дымере Киевской области завершили аварийно-спасательные работы после российского удара по пятиэтажному дому 22 ноября. Враг убил 11 человек.