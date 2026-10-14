14 октября на правом берегу Киева отключилось электричество из-за аварии

На правом берегу Киева произошли аварийные отключения электричества
На правом берегу Киева часть домов осталась без электроэнергии из-за аварии. В настоящее время графики отключений в столице не действуют, а энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.
Что известно об отключении света в Киеве
Аварийное отключение электроэнергии охватило часть правого берега столицы. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет потребителям.
Киевлян, у которых сейчас есть электроэнергия, призывают потреблять её экономно, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в сети.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 октября во время массированной российской атаки на Киев погибли люди, еще десятки жителей получили ранения. Российские войска нанесли удары по столице вечером и ночью, повредив жилую застройку и энергетическую инфраструктуру.
Также Новини.LIVE писали, что утром 14 октября из-за российской атаки в пяти районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения коснулись Дарницкого, Днепровского, Печерского, Соломенского и части Голосеевского районов. Стабилизационные графики на тот момент не действовали, а энергетики работали над восстановлением электроснабжения.