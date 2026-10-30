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Головна Київ На правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень

На правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень

Ua ru
30 жовтня 2026 09:44
Відключення світла в Києві: на правому березі тимчасово не діють графіки ДТЕК
Енергетик. Фото: ДТЕК

На правому березі Києва сталася аварія на обладнанні, яке раніше було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Через це графіки погодинних відключень електроенергії тимчасово не діють. 

Про це повідомили в ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Наслідки аварії на обладнанні

Енергетики працюють на місцях і намагаються якомога швидше стабілізувати ситуацію. Водночас на лівому березі області продовжують діяти графіки. Про подальші зміни обіцяють повідомляти в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

У Київській області, за повідомленням ДТЕК, також тимчасово не діють графіки відключень електроенергії в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

На правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 29 жовтня та в ніч проти 30 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами й реактивними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинула людина.

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Як повідомляли Новини.LIVE, із 30 жовтня в Києві поступово відновлюють автомобільний рух Південним мостом із лівого на правий берег. На першому етапі для проїзду відкривають одну смугу, якою зможуть користуватися транспортні засоби вагою до 10 тонн, зокрема легкові автомобілі.

Київ Київська область війна в Україні енергетика енергетики
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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