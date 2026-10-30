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Головна Київ Пожежі та руйнування: у ДСНС показали наслідки атаки на Київ

Пожежі та руйнування: у ДСНС показали наслідки атаки на Київ

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30 жовтня 2026 08:08
Атака РФ на Київ: у ДСНС показали наслідки facebook.com/DSNSKyiv
Наслідки атаки РФ на Київ 29 жовтня ввечері та у ніч проти 30 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Ввечері 29 жовтня та у ніч проти 30 жовтня російські війська балістичними ракетами та реактивними дронами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина. У двох районах зафіксовано руйнування та пошкодження будинків.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує Новини.LIVE.

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Атака РФ на Київ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Наслідки атаки РФ на Київ

Пізно ввечері 29 жовтня та у ніч проти 30 жовтня росіяни атакували столицю. У бік міста летіли балістичні ракети та безпілотники. Лунали потужні вибухи.

Удар РФ по Києву
Руйнування внаслідок атаки РФ на Київ. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Дніпровському районі столиці внаслідок падіння уламків було частково зруйновано одноповерхову будівлю. На місці також виникла пожежа. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Обстріл Києва
Пожежа внаслідок удару РФ по Києву. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Крім того, у цьому районі зафіксували пошкодження вікон житлового будинку та автомобілів, припаркованих на двох локаціях.

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Водночас у Дарницькому районі пожежі виникли на території нежитлових будівель. Там горіли складська будівля, сміття, деревина, а також покрівля недіючої споруди.

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Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що увечері 29 жовтня 2026 року російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У місті лунали потужні вибухи та виднілися задимлення. Зафіксовані руйнування та пошкодження будинків у двох районах столиці.

Новини.LIVE писали, що 30 жовтня 2026 року у Києві відновили рух Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд відкрили однією смугою для транспорту вагою до 10 тонн. У зворотному напрямку рух залишається закритим, оскільки там тривають технічні роботи.

Київ обстріли атака столиця балістична атака руйнування
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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