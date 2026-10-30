Пожежі та руйнування: у ДСНС показали наслідки атаки на Київ
Ввечері 29 жовтня та у ніч проти 30 жовтня російські війська балістичними ракетами та реактивними дронами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина. У двох районах зафіксовано руйнування та пошкодження будинків.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує Новини.LIVE.
Наслідки атаки РФ на Київ
Пізно ввечері 29 жовтня та у ніч проти 30 жовтня росіяни атакували столицю. У бік міста летіли балістичні ракети та безпілотники. Лунали потужні вибухи.
У Дніпровському районі столиці внаслідок падіння уламків було частково зруйновано одноповерхову будівлю. На місці також виникла пожежа. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини.
Крім того, у цьому районі зафіксували пошкодження вікон житлового будинку та автомобілів, припаркованих на двох локаціях.
Водночас у Дарницькому районі пожежі виникли на території нежитлових будівель. Там горіли складська будівля, сміття, деревина, а також покрівля недіючої споруди.
Новини.LIVE інформували, що увечері 29 жовтня 2026 року російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У місті лунали потужні вибухи та виднілися задимлення. Зафіксовані руйнування та пошкодження будинків у двох районах столиці.
Новини.LIVE писали, що 30 жовтня 2026 року у Києві відновили рух Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд відкрили однією смугою для транспорту вагою до 10 тонн. У зворотному напрямку рух залишається закритим, оскільки там тривають технічні роботи.