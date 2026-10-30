Энергетик. Фото: ДТЭК

На правом берегу Киева произошла авария на оборудовании, которое ранее было повреждено в результате российских обстрелов. В связи с этим графики почасовых отключений электроэнергии временно не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Последствия аварии на оборудовании

Энергетики работают на местах и пытаются как можно быстрее стабилизировать ситуацию. В то же время на левом берегу области графики продолжают действовать. О дальнейших изменениях обещают сообщать в официальном Telegram-канале ДТЭК.

В Киевской области, по сообщению ДТЭК, также временно не действуют графики отключений электроэнергии в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 29 октября и в ночь на 30 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. В результате обстрела погиб человек.

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Как сообщали Новини.LIVE, с 30 октября в Киеве постепенно возобновляют автомобильное движение по Южному мосту с левого на правый берег. На первом этапе для проезда открывают одну полосу, которой смогут пользоваться транспортные средства весом до 10 тонн, в том числе легковые автомобили.