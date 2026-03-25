На ремонті дороги у Києві бюджету завдали збитків на 5 млн грн

На ремонті дороги у Києві бюджету завдали збитків на 5 млн грн

Дата публікації: 25 березня 2026 15:53
На ремонті дороги у Києві бюджету завдали збитків на 5 млн грн
Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Бюджету Києва через неякісний ремонт дороги завдано збитків на 5 мільйонів гривень. Через це судитимуть головного інженера приватного підприємства та двох посадовців комунальної корпорації "Київавтодор". Обвинувальний акт щодо цього вже скерували до суду.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.

Збитки через неякісний ремонт дороги

Інженера та посадовців обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час проведення ремонту дороги. Йдеться про вулицю Павла Скоропадського, що у центрі Києва.

Через неякісний ремонт дороги у Києві бюджету завдали 5 млн грн збитків
Ремонт дороги у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Як установила прокуратура, "Київавтодор" уклав договір про проведення ремонтних робіт на ділянці дороги від вулиці Тарасівська до вулиці Василя Липківського з приватною компанією "Київшляхбуд". Інженер цього товариства, який проводив технічний нагляд за роботами, вніс до протоколів випробовування неправдиву інформацію, яка стосувалася якості покриття.

"На підставі цих відомостей начальник відділу КК "Київавтодор" та ще один працівник комунальної корпорації, знаючи про внесення до вищевказаних протоколів недостовірної інформації, завізували акти виконаних робіт. За неякісно проведений ремонт доріг підрядник отримав оплату", — повідомляють у прокуратурі.

Читайте також:
Через неякісний ремонт дороги у Києві бюджету завдали 5 млн грн збитків
Ремонт дороги у столиці. Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок дій посадовців, бюджету столиці завдали збитків на майже 5 млн грн. Їх будуть судити за зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, очільник Оболонської районної державної адміністрації у Києві Кирило Фесик розповів про ухвалення рішень стосовно ремонту доріг. За його словами, часто ділянки визначають за особистим рішенням міського голови Віталія Кличка.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Києві значно погіршився стан доріг. У "Київавтодорі" зазначили, що ями з'являються через часті цикли замерзання та відтавання. Крім того, на стан доріг вплинув знос покриття.

збитки Київ ремонт
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
