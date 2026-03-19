У "Київавтодорі" озвучили причини збільшення кількості вибоїн

У Києві зросла кількість вибоїн на дорогах після складного зимового періоду. Ситуація пов'язана одразу з кількома факторами, які впливають на стан дорожнього покриття.

Про це повідомили у "Киїівавтодорі" на запит Новини.LIVE в четвер, 19 березня.

У "Київавтодорі" повідомили, що головною причиною руйнування доріг стали часті цикли замерзання та відтавання. Вода потрапляє у тріщини покриття, а при зниженні температури розширюється, що призводить до деформації асфальту та утворення ям.

Додатково на стан доріг вплинув значний знос покриття. У відомстві зазначають, що багато вулиць не проходили капітального ремонту 20-30 років, що спричинило старіння матеріалів і їх поступове руйнування.

Ще одним фактором є інтенсивний рух великогабаритного транспорту, часто з перевищенням допустимої ваги. Це створює додаткове навантаження на покриття, особливо в зимовий період, коли дороги найбільш вразливі.

У корпорації додають, що наразі в Києві щодня працюють дорожні бригади, які виконують аварійний і поточний ремонт покриття. Загалом уже відремонтовано понад 31 тисячу квадратних метрів доріг із використанням різних технологій, зокрема гарячого та холодного асфальтобетону.

Також у 2026 році планується продовження капітальних ремонтів ключових магістралей, мостів і шляхопроводів. Водночас у "Київавтодорі" наголошують, що темпи робіт залежать від фінансування та погодних умов.

Раніше стало відомо, що у "Київавтодорі" пройшли обшуки. Слідчі дії були пов'язані зі справою про привласнення державних коштів, виділених на ремонт доріг у столиці.

Також експерт із державного управління у сфері містобудування, колишній заступник головного архітектора столиці Віктор Глеба повідомив, що ямковий ремонт у Києві часто виконують із порушенням технологічних норм, через що відремонтовані ділянки доріг можуть руйнуватися вже за кілька місяців.