Фесик пояснив, як у Києві ухвалюють рішеня про ремонт вулиць

Фесик пояснив, як у Києві ухвалюють рішеня про ремонт вулиць

Дата публікації: 22 березня 2026 09:23
Фесик пояснив, як у Києві ухвалюють рішеня про ремонт вулиць
Ремонт доріг. Фото: Новини.LIVE

Очільник Оболонської районної державної адміністрації у Києві Кирило Фесик розповів, як ухвалюються рішення про ремонти конкретних вулиць. За його словами, часто визначається особистим рішенням міського голови Віталія Кличка або впливом окремих депутатів.

Про це Кирило Фесик повідомив в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Ремонт вулиць у Києві

Фесик думає, що саме Кличко або хтось з депутатського корпусу ухвалюють рішення про ремонт

За його словами, цей хаос породжує колосальні інфраструктурні перекоси. 

Він навів приклад свого району — чверть усіх відновлених ліфтів у Києві зосереджена саме на Оболоні. Це не свідчить про рівномірний розподіл, а є результатом активної боротьби за ресурси.

"Це теж ненормально. Ми займаємо проактивну позицію, боремося за ресурси, пропагуємо програму софінансу. Тобто ми в такому ручному режимі теж за це боремося, але так воно працювати не має. Має бути система, яка дозволяє гармонійно розвиватися всьому місту", — додав Фесик.

Нещодавно глава Оболонської РДА нагадав, що у Києві досі не працює земельна комісія, внаслідок чого є шкода для міста.

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко розкритикував владу столиці. Він стверджує, що вона нераціонально використовує міжнародну допомогу.

А депутатка Київради Алла Шлапак заявляла, що у столиці можуть скоротити видатки. Причиною є недонадходження до бюджету

Віталій Кличко Київ ремонт дороги
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
