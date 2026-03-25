На ремонте дороги в Киеве бюджету нанесли ущерб на 5 млн грн

Бюджету Киева из-за некачественного ремонта дороги нанесен ущерб на 5 миллионов гривен. Из-за этого будут судить главного инженера частного предприятия и двух должностных лиц коммунальной корпорации "Киевавтодор". Обвинительный акт по этому поводу уже направили в суд.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.

Инженера и должностных лиц обвиняют в завладении бюджетными средствами при проведении ремонта дороги. Речь идет об улице Павла Скоропадского, что в центре Киева.

Как установила прокуратура, "Киевавтодор" заключил договор о проведении ремонтных работ на участке дороги от улицы Тарасовская до улицы Василия Липкивского с частной компанией "Киевдорстрой". Инженер этого общества, который проводил технический надзор за работами, внес в протоколы испытания ложную информацию, которая касалась качества покрытия.

"На основании этих сведений начальник отдела КК "Киевавтодор" и еще один работник коммунальной корпорации, зная о внесении в вышеуказанные протоколы недостоверной информации, завизировали акты выполненных работ. За некачественно проведенный ремонт дорог подрядчик получил оплату", — сообщают в прокуратуре.

В результате действий должностных лиц, бюджету столицы нанесли ущерб на почти 5 млн грн. Их будут судить за злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, глава Оболонской районной государственной администрации в Киеве Кирилл Фесик рассказал о принятии решений относительно ремонта дорог. По его словам, часто участки определяют по личному решению городского головы Виталия Кличко.

Также Новости.LIVE писали о том, что в Киеве значительно ухудшилось состояние дорог. В "Киевавтодоре" отметили, что ямы появляются из-за частых циклов замерзания и оттаивания. Кроме того, на состояние дорог повлиял износ покрытия.