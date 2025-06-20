У Києві скляний міст обстежать за 406 тисяч гривень

Скляний міст. Фото: Village

Київська влада оголосила тендер на проведення комплексного обстеження скляного пішохідно-велосипедного мосту, що з'єднує Володимирську гірку з аркою Свободи українського народу. Проєкт оцінено в 406,5 тисячі гривень.

Інформація про закупівлю розміщена на порталі Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Для чого в Києві витратять понад 400 тисяч гривень на Скляний міст

В рамках робіт підрядник має перевірити конструкції мосту на наявність тріщин, пошкоджень і технічних дефектів. У разі їх виявлення виконавець зобов’язаний задокументувати це за допомогою фотозйомки та ескізів. Крім того, буде проведена геодезична зйомка мосту та його окремих елементів.

Оголошення. Фото: скриншот

Окрему увагу приділять комунікаціям та стану бетону — спеціалісти визначать його міцність і нададуть відповідні висновки. За підсумками перевірки компанія має підготувати звіт, у якому будуть рекомендації щодо підсилення конструкцій та усунення виявлених проблем. Прийом пропозицій на участь у тендері триває до 21 червня 2025 року.

Нагадаємо, кияни зняли на відео, як неякісне дорожнє покриття потекло від спеки на Південному мості в столиці.

Також читайте на Новини.LIVE, як в Києві побудували Пішохідний міст на Труханів острів.