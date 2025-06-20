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Головна Київ На Скляний міст в Києві витратять 406 тисяч гривень — що не так

На Скляний міст в Києві витратять 406 тисяч гривень — що не так

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Дата публікації: 20 червня 2025 09:09
У Києві скляний міст обстежать за 406 тисяч гривень
Скляний міст. Фото: Village
Ключові моменти Для чого в Києві витратять понад 400 тисяч гривень на Скляний міст

Київська влада оголосила тендер на проведення комплексного обстеження скляного пішохідно-велосипедного мосту, що з'єднує Володимирську гірку з аркою Свободи українського народу. Проєкт оцінено в 406,5 тисячі гривень.

Інформація про закупівлю розміщена на порталі Prozorro.

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Для чого в Києві витратять понад 400 тисяч гривень на Скляний міст

В рамках робіт підрядник має перевірити конструкції мосту на наявність тріщин, пошкоджень і технічних дефектів. У разі їх виявлення виконавець зобов’язаний задокументувати це за допомогою фотозйомки та ескізів. Крім того, буде проведена геодезична зйомка мосту та його окремих елементів.

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Оголошення. Фото: скриншот

Окрему увагу приділять комунікаціям та стану бетону — спеціалісти визначать його міцність і нададуть відповідні висновки. За підсумками перевірки компанія має підготувати звіт, у якому будуть рекомендації щодо підсилення конструкцій та усунення виявлених проблем. Прийом пропозицій на участь у тендері триває до 21 червня 2025 року.

Нагадаємо, кияни зняли на відео, як неякісне дорожнє покриття потекло від спеки на Південному мості в столиці. 

Також читайте на Новини.LIVE, як в Києві побудували Пішохідний міст на Труханів острів. 

Київ міст ремонт тендер ProZorro
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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