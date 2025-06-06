Асфальт поплив на Південному мосту — у чому причина

Південний міст у Києві. Фото: соцмережі

Кияни обурились у соцмережі станом доріг — цього разу на Південному мості. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як від спеки асфальтове покриття буквально "попливло".

Відеокадри зіпсованого дорожнього покриття опублікували у Telegram-каналі "Київ оперативний".

Реклама

Читайте також:

Асфальт на Південному мості у Києві розм'якшився від спеки

Мешканці Києва звернули увагу, що поверхню дороги на мості "розмазало". На асфальті чітко видно сліди від коліс машин.

Крім того, кияни звернули увагу на якість дорожнього покриття, мовляв, чому ще відносно невелика спека уже так вплинула на асфальт.

Коментарі до відео. Фото: скриншот

Кияни обурюються в коментарях. Фото: скриншот

Південний міст в Києві давно став "багатостраждальним"

Проблеми Південного мосту системні й пов’язані не лише з асфальтом. Як раніше пояснив фахівець з інфраструктури Олександр Федоренко, міст ще на етапі проєктування не був готовий до теперішніх навантажень. Його розраховували на вантажівки до 7 тонн і трафік на 20 років, тоді як нині добове навантаження сягає до 100 тисяч авто, серед яких чимало фур масою 40–60 тонн.

Крім надмірного навантаження, свою роль відіграє застаріла технологія будівництва. Федоренко підкреслив, що стан мосту поки не аварійний, однак без повноцінної реконструкції він не витримає навантаження в довгостроковій перспективі. Особливо важливо замінити ортотропну плиту на сучаснішу та міцнішу. Втім, у межах обмеженого бюджету пріоритет віддається більш критичним об’єктам.

Наразі на Південному мосту регулярно проводять ремонтні роботи. Їх проводять як на бетонній, так і на металевій частині споруди, зокрема з лівого на правий берег, а також на тротуарній та консольній частинах у зворотному напрямку.

За останні роки міст уже проходив через низку відновлювальних заходів: від ремонту вант до заміни всіх 46 деформаційних швів, які не оновлювались понад 40 років.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідав, як у Києві побудували Пішохідний міст на Труханів острів та до чого тут шампанське.

Тим часом Південний міст далеко не єдиний, де є проблеми з якістю конструкції. Нещодавно кияни сфотографували пошкодження на Індустріальному шляхопроводі в столиці.