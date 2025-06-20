В Киеве стеклянный мост обследуют за 406 тысяч гривен

На Стеклянный мост в Киеве потратят 406 тысяч гривен — что не так
Киевские власти объявили тендер на проведение комплексного обследования стеклянного пешеходно-велосипедного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Свободы украинского народа. Проект оценен в 406,5 тысячи гривен.
Информация о закупке размещена на портале Prozorro.
Для чего в Киеве потратят более 400 тысяч гривен на Стеклянный мост
В рамках работ подрядчик должен проверить конструкции моста на наличие трещин, повреждений и технических дефектов. В случае их обнаружения исполнитель обязан задокументировать это с помощью фотосъемки и эскизов. Кроме того, будет проведена геодезическая съемка моста и его отдельных элементов.
Особое внимание уделят коммуникациям и состоянию бетона — специалисты определят его прочность и предоставят соответствующие выводы. По итогам проверки компания должна подготовить отчет, в котором будут рекомендации по усилению конструкций и устранению выявленных проблем. Прием предложений на участие в тендере продолжается до 21 июня 2025 года.
Напомним, киевляне сняли на видео, как некачественное дорожное покрытие потекло от жары на Южном мосту в столице.
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