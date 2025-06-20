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Главная Киев На Стеклянный мост в Киеве потратят 406 тысяч гривен — что не так

На Стеклянный мост в Киеве потратят 406 тысяч гривен — что не так

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Дата публикации 20 июня 2025 09:09
В Киеве стеклянный мост обследуют за 406 тысяч гривен
Стеклянный мост. Фото: Village
Ключові моменти Для чего в Киеве потратят более 400 тысяч гривен на Стеклянный мост

Киевские власти объявили тендер на проведение комплексного обследования стеклянного пешеходно-велосипедного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Свободы украинского народа. Проект оценен в 406,5 тысячи гривен.

Информация о закупке размещена на портале Prozorro.

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Для чего в Киеве потратят более 400 тысяч гривен на Стеклянный мост

В рамках работ подрядчик должен проверить конструкции моста на наличие трещин, повреждений и технических дефектов. В случае их обнаружения исполнитель обязан задокументировать это с помощью фотосъемки и эскизов. Кроме того, будет проведена геодезическая съемка моста и его отдельных элементов.

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Объявление. Фото: скриншот

Особое внимание уделят коммуникациям и состоянию бетона — специалисты определят его прочность и предоставят соответствующие выводы. По итогам проверки компания должна подготовить отчет, в котором будут рекомендации по усилению конструкций и устранению выявленных проблем. Прием предложений на участие в тендере продолжается до 21 июня 2025 года.

Напомним, киевляне сняли на видео, как некачественное дорожное покрытие потекло от жары на Южном мосту в столице.

Также читайте на Новини.LIVE, как в Киеве построили Пешеходный мост на Труханов остров.

Киев мост ремонт тендер ProZorro
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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