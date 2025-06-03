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Побудували на спір — як Київ отримав Пішохідний міст

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Дата публікації: 3 червня 2025 08:34
Пішохідний міст у Києві — історія будівництва та значення для міста
Пішохідний міст на Труханів острів в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пішохідний міст, що з’єднує центр Києва з Трухановим островом, вже десятиліттями є не просто інженерною спорудою, а справжнім символом відпочинку та дозвілля киян. Його історія починається ще задовго до зведення – з моменту, коли Труханів острів став популярним місцем літніх прогулянок і пляжного відпочинку у перших десятиліттях XX століття.

Новини.LIVE розповість, як з'явився Пішохідний міст в Києві та які цікаві історичні факти із ним пов'язані. 

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Як у Києві вирішили побудувати Пішохідний міст

У 1918 році на Трухановому острові облаштували перший пляж: укріпили берегову лінію, встановили кабінки для переодягання, що стало стартом київської пляжної культури. Тут функціонувало селище з кафе, храмом, яхт-клубом і навіть училищем. Однак дістатися острова було складно — спочатку це робили човнами, а згодом і пароплавами, які не завжди справлялися з напливом людей.

З огляду на численні інциденти на воді та зростаючий попит на безпечну переправу, ще у 1930-х роках виникла ідея побудови мосту, однак реалізувати її завадила війна.

Лише у 1956–1957 роках інженери Олексій Заваров і Володимир Суворов втілили проєкт у життя. До речі, між ними навіть виникла суперечка щодо доцільності розташування мосту, яку вирішили парі — Заваров, до речі, виграв навіть ящик шампанського.

 Споруда отримала назву Парковий міст і стала першим у Києві суцільнозварним пішохідним мостом. Його загальна довжина — 429 метрів, ширина — 7 метрів, а висота над рівнем Дніпра — 26 метрів. Такий проєкт дозволив безперешкодно пропускати судна, навіть у період повені. Міст складається з трьох підвісних прогонів, підтримуваних жорсткими гіперболічними ланцюгами, закріпленими на двох масивних пілонах заввишки 32 метри.

Труханів міст
Пішохідний міст на Труханів острів. Фото: kyiv.gov.ua

Парковий міст, як його ще називають, не має транспортної функції. Він створений виключно для пішоходів і велосипедистів, полегшуючи доступ до зелених зон та пляжів Труханового острова.

З роками міст не втратив своєї популярності. Навпаки — став ще привабливішим. У 2017 році провели масштабну реконструкцію: оновили покриття, замінили перила, пофарбували металеві елементи, встановили сучасне полімерне покриття з базальтовим щебенем. Також з’явилися зручні підземні смітники та обмежувачі руху — для того, щоб автомобілі не могли заїжджати, але пішоходам нічого не заважало. Останніми роками до мосту додали ще й велосипедну доріжку, а ввечері він сяє завдяки декоративному підсвічуванню.

Пішохідний міст на Труханів острів
Люди на мості. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні Пішохідний міст — це не лише шлях до відпочинку, а й один із знакових символів Києва. Саме тому він і досі залишається одним із найулюбленіших місць прогулянок для мешканців і гостей столиці.

Нагадаємо, тим часом в Києві розвалюються інші мости. Так нещодавно кияни сфотографували ушкодження на Індустріальному шляхопроводів

Також мешканці столиці просять владу відремонтувати один із мостів та зареєстрували петицію

Київ міст історія будівництво Труханів острів
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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