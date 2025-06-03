Пішохідний міст у Києві — історія будівництва та значення для міста

Пішохідний міст на Труханів острів в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пішохідний міст, що з’єднує центр Києва з Трухановим островом, вже десятиліттями є не просто інженерною спорудою, а справжнім символом відпочинку та дозвілля киян. Його історія починається ще задовго до зведення – з моменту, коли Труханів острів став популярним місцем літніх прогулянок і пляжного відпочинку у перших десятиліттях XX століття.

Новини.LIVE розповість, як з'явився Пішохідний міст в Києві та які цікаві історичні факти із ним пов'язані.

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Як у Києві вирішили побудувати Пішохідний міст

У 1918 році на Трухановому острові облаштували перший пляж: укріпили берегову лінію, встановили кабінки для переодягання, що стало стартом київської пляжної культури. Тут функціонувало селище з кафе, храмом, яхт-клубом і навіть училищем. Однак дістатися острова було складно — спочатку це робили човнами, а згодом і пароплавами, які не завжди справлялися з напливом людей.

З огляду на численні інциденти на воді та зростаючий попит на безпечну переправу, ще у 1930-х роках виникла ідея побудови мосту, однак реалізувати її завадила війна.

Лише у 1956–1957 роках інженери Олексій Заваров і Володимир Суворов втілили проєкт у життя. До речі, між ними навіть виникла суперечка щодо доцільності розташування мосту, яку вирішили парі — Заваров, до речі, виграв навіть ящик шампанського.

Споруда отримала назву Парковий міст і стала першим у Києві суцільнозварним пішохідним мостом. Його загальна довжина — 429 метрів, ширина — 7 метрів, а висота над рівнем Дніпра — 26 метрів. Такий проєкт дозволив безперешкодно пропускати судна, навіть у період повені. Міст складається з трьох підвісних прогонів, підтримуваних жорсткими гіперболічними ланцюгами, закріпленими на двох масивних пілонах заввишки 32 метри.

Пішохідний міст на Труханів острів. Фото: kyiv.gov.ua

Парковий міст, як його ще називають, не має транспортної функції. Він створений виключно для пішоходів і велосипедистів, полегшуючи доступ до зелених зон та пляжів Труханового острова.

З роками міст не втратив своєї популярності. Навпаки — став ще привабливішим. У 2017 році провели масштабну реконструкцію: оновили покриття, замінили перила, пофарбували металеві елементи, встановили сучасне полімерне покриття з базальтовим щебенем. Також з’явилися зручні підземні смітники та обмежувачі руху — для того, щоб автомобілі не могли заїжджати, але пішоходам нічого не заважало. Останніми роками до мосту додали ще й велосипедну доріжку, а ввечері він сяє завдяки декоративному підсвічуванню.

Люди на мості. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні Пішохідний міст — це не лише шлях до відпочинку, а й один із знакових символів Києва. Саме тому він і досі залишається одним із найулюбленіших місць прогулянок для мешканців і гостей столиці.

Нагадаємо, тим часом в Києві розвалюються інші мости. Так нещодавно кияни сфотографували ушкодження на Індустріальному шляхопроводів.

Також мешканці столиці просять владу відремонтувати один із мостів та зареєстрували петицію.