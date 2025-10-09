Керівнику КП у Києві оголосили підозру через закупівлю солі для доріг зі збитками у 1,4 млн грн

Посипання доріг сіллю. Ілюстративне фото: dozorro

Колишньому начальнику КП "ШЕУ Голосіївського району" у Києві повідомлено про підозру. Через його дії комунальне підприємство придбало сіль неналежної якості, що завдало збитків громаді на 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у четвер, 9 жовтня.

Встановлено, що підозрюваний не виконав належним чином свої службові обов'язки під час закупівлі дорожньої солі. Замість продукту вищого ґатунку, підприємство придбало сіль другого ґатунку, яка не відповідала вимогам якості. Це рішення спричинило збитки на суму 1,4 млн гривень, що підтверджено експертними висновками.

Дії колишнього керівника кваліфіковані як службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Покарання передбачає позбавлення волі до п'яти років із одночасним обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Оголошення підозри екскерівник КП. Фото: Нацполіція

Зазначимо, раніше посадовцю вже оголошували підозру за привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Тоді начальника КП разом із іншими фігурантами викрили у схемах розкрадання понад 2,5 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт автопроїзду.

