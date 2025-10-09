Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Головна Київ На солі для доріг 1,4 млн збитків — начальник КП отримав підозру

На солі для доріг 1,4 млн збитків — начальник КП отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 19:32
Керівнику КП у Києві оголосили підозру через закупівлю солі для доріг зі збитками у 1,4 млн грн
Посипання доріг сіллю. Ілюстративне фото: dozorro

Колишньому начальнику КП "ШЕУ Голосіївського району" у Києві повідомлено про підозру. Через його дії комунальне підприємство придбало сіль неналежної якості, що завдало збитків громаді на 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у четвер, 9 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Ексначальник КП Голосіївського району отримав другу підозру

Встановлено, що підозрюваний не виконав належним чином свої службові обов'язки під час закупівлі дорожньої солі. Замість продукту вищого ґатунку, підприємство придбало сіль другого ґатунку, яка не відповідала вимогам якості. Це рішення спричинило збитки на суму 1,4 млн гривень, що підтверджено експертними висновками.

Дії колишнього керівника кваліфіковані як службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Покарання передбачає позбавлення волі до п'яти років із одночасним обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Начальнику КП у Києві оголосили підозру
Оголошення підозри екскерівник КП. Фото: Нацполіція

Зазначимо, раніше посадовцю вже оголошували підозру за привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Тоді начальника КП разом із іншими фігурантами викрили у схемах розкрадання понад 2,5 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт автопроїзду.

Нагадаємо, у Києві посадовцю Солом'янської РДА і директору підприємства оголосили підозру у розтраті 550 тис. гривень на ремонті даху школи.

А також ми повідомляли, що міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті 6 млн гривень державних коштів.

Київ корупція прокуратура сіль Голосіївський район
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації