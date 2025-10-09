Відео
Україна
Посадовця РДА у Києві підозрюють у розкраданні 550 тис. грн

Посадовця РДА у Києві підозрюють у розкраданні 550 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 18:50
Посадовцю Солом'янської РДА оголосили підозру — що йому інкримінують
Підозрюваний у справі. Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві повідомлено про підозру посадовцю Солом'янської РДА та директору приватного товариства через завищення вартості ремонту шкільного даху майже на 550 тисяч гривень. За даними слідства, через їхні дії столичний бюджет зазнав збитків на цю суму.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 9 жовтня.

Читайте також:

Посадовцю РДА і директор товариства отримали підозри

Прокурори встановили, що між начальником управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської РДА та директором приватної компанії було укладено договір на виконання капітального ремонту покрівлі середньої школи у Солом'янському районі. Роботи проводилися в межах підготовки навчального закладу до опалювального сезону.

Після перевірки з'ясувалося, що вартість виконаних робіт була завищена майже на 550 тисяч гривень, що призвело до збитків бюджету міста Києва.

На ремонті школи у Києві переплатили 550 тис. грн.
Школа у Солом'янському районі

Посадовцю Солом'янської РДА, який підписав акти виконаних робіт із завищеною вартістю, повідомлено про підозру у службовій недбалості. Йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі з можливим забороненням обіймати певні посади до трьох років і штрафом.

Директору підприємства, що виконувало ремонт, інкримінують заволодіння бюджетними коштами. Санкція цієї статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, стало відомо, що суд винесе вирок екссекретарю Київради Володимиру Бондаренку, який виплачував заробітню плату мобілізуованому працівнику.

А також ми писали, що мер Вишгорода отримав підозру у розтраті 6 млн гривень з бюджету.

Київ корупція прокуратура підозра Солом'янський район
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
