Посадовцю Солом'янської РДА оголосили підозру — що йому інкримінують

У Києві повідомлено про підозру посадовцю Солом'янської РДА та директору приватного товариства через завищення вартості ремонту шкільного даху майже на 550 тисяч гривень. За даними слідства, через їхні дії столичний бюджет зазнав збитків на цю суму.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 9 жовтня.

Посадовцю РДА і директор товариства отримали підозри

Прокурори встановили, що між начальником управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської РДА та директором приватної компанії було укладено договір на виконання капітального ремонту покрівлі середньої школи у Солом'янському районі. Роботи проводилися в межах підготовки навчального закладу до опалювального сезону.

Після перевірки з'ясувалося, що вартість виконаних робіт була завищена майже на 550 тисяч гривень, що призвело до збитків бюджету міста Києва.

Посадовцю Солом'янської РДА, який підписав акти виконаних робіт із завищеною вартістю, повідомлено про підозру у службовій недбалості. Йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі з можливим забороненням обіймати певні посади до трьох років і штрафом.

Директору підприємства, що виконувало ремонт, інкримінують заволодіння бюджетними коштами. Санкція цієї статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

