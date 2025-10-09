Руководителю КП в Киеве объявили подозрение из-за закупки соли для дорог с убытками в 1,4 млн грн

Посыпка дорог солью. Иллюстративное фото: dozorro

Бывшему начальнику КП "ДЭУ Голосеевского района" в Киеве сообщено о подозрении. Из-за его действий коммунальное предприятие приобрело соль ненадлежащего качества, что нанесло ущерб громаде на 1,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в четверг, 9 октября.

Реклама

Читайте также:

Экс-начальник КП Голосеевского района получил второе подозрение

Установлено, что подозреваемый не выполнил должным образом свои служебные обязанности при закупке дорожной соли. Вместо продукта высшего сорта, предприятие приобрело соль второго сорта, которая не соответствовала требованиям качества. Это решение повлекло убытки на сумму 1,4 млн гривен, что подтверждено экспертными заключениями.

Действия бывшего руководителя квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет с одновременным ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Объявление подозрения экс-руководителю КП. Фото: Нацполиция

Отметим, ранее чиновнику уже объявляли подозрение за присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. Тогда начальника КП вместе с другими фигурантами разоблачили в схемах хищения более 2,5 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт автопроезда.

Напомним, в Киеве чиновнику Соломенской РГА и директору предприятия объявили подозрение в растрате 550 тыс. гривен на ремонте крыши школы.

А также мы сообщали, что городской голова Вышгорода получил подозрение в растрате 6 млн гривен государственных средств.