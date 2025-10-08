Відео
Головна Київ Розтратив понад 6 млн грн — мер Вишгорода отримав підозру

Розтратив понад 6 млн грн — мер Вишгорода отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:46
Мер Вишгорода отримав підозру — розтратив державні кошти
Підозрюваний у розтраті державних грошей. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Міського голову Вишгорода та директора підрядної організації підозрюють у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів. Вони завищували вартість товару під час закупівель.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 8 жовтня.

Читайте також:

Деталі справи

Закупівля техніки "для оборони"

Правоохоронці розповіли, що у перші місяці повномасштабної війни посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів, вартість яких 7,8 млн грн. 

За даними слідства, техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена — приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки. Але, попри це, акти приймання-передачі підписали і перерахували гроші з місцевого бюджету. 

"Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Внаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Оплачені, але не виконані роботи

Крім того, є інцидент, який стосується робіт із днопоглиблення водойми — відстійника дощової каналізації у Вишгороді. Правоохоронці з'ясували, що міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.

Внаслідок чого міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чиновник КМДА переплатив 11 млн під час закупівлі авто для ДСНС. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. 

Водночас у Львові судитимуть посадовців університету, які завдали збитки бюджету на понад 2 млн грн. Вони закупляли комп’ютерне обладнання за завищеними цінами. 

корупція гроші Офіс генерального прокурора Київська область закупівлі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
