У Чорнобилі на стіні одного з реакторів АЕС знайшли гриби

Реактор №4 ЧАЕС. Фото: Wikipedia/Cloelia Andronicus

У Чорнобильській зоні виявили гриби, які живляться радіацією. Їх знайшли на стінці реактора №4.

Про це пише Daily Mail.

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Науковці дослідили чорний гриб Cladosporium sphaerospermum, який росте просто на стінках реактора №4. Він отримує енергію від радіації, яка є смертельною для більшості форм життя. Це відбувається завдяки меланіну — пігменту, що відповідає за колір шкіри в людей.

У матеріалі йдеться, що цей гриб не лише виживає, а й росте швидше у радіоактивному середовищі, використовуючи радіосинтез, що схоже на фотосинтез рослин.

Гриб на реакторі. Фото: Daily Mail

Тепер вчені вважають, що це відкриття дозволить створити високоефективні радіаційні щити для астронавтів під час довготривалих космічних місій.

Раніше у Чорнобильському заповіднику розповіли про пристосування коней Пржевальського до зони за 25 років.

А BBC показало унікальні фото, як живуть дикі тварини у Чорнобильській зоні відчуження.