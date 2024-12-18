У Чорнобилі на стіні одного з реакторів АЕС знайшли гриби

На стіні реактора ЧАЕС виявили гриби, які живляться радіацією
У Чорнобильській зоні виявили гриби, які живляться радіацією. Їх знайшли на стінці реактора №4.
Про це пише Daily Mail.
Рослинність у Чорнобилі
Науковці дослідили чорний гриб Cladosporium sphaerospermum, який росте просто на стінках реактора №4. Він отримує енергію від радіації, яка є смертельною для більшості форм життя. Це відбувається завдяки меланіну — пігменту, що відповідає за колір шкіри в людей.
У матеріалі йдеться, що цей гриб не лише виживає, а й росте швидше у радіоактивному середовищі, використовуючи радіосинтез, що схоже на фотосинтез рослин.
Тепер вчені вважають, що це відкриття дозволить створити високоефективні радіаційні щити для астронавтів під час довготривалих космічних місій.
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