В Чернобыле на стене одного из реакторов АЭС обнаружили грибы

На стене реактора ЧАЭС обнаружили грибы, питающиеся радиацией
В Чернобыльской зоне обнаружили грибы, питающиеся радиацией. Их обнаружили на стенке реактора №4.
Об этом пишет Daily Mail.
Растительность в Чернобыле
Ученые исследовали черный гриб Cladosporium sphaerospermum, который растет прямо на стенках реактора №4. Он получает энергию от радиации, которая является смертельной для большинства форм жизни. Это происходит благодаря меланину — пигменту, отвечающему за цвет кожи у людей.
В материале говорится, что этот гриб не только выживает, но и растет быстрее в радиоактивной среде, используя радиосинтез, похожий на фотосинтез растений.
Теперь ученые считают, что это открытие позволит создать высокоэффективные щиты ради астронавтов во время длительных космических миссий.
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