В Чернобыле на стене одного из реакторов АЭС обнаружили грибы

Реактор №4 ЧАЭС Фото: Wikipedia/Cloelia Andronicus

В Чернобыльской зоне обнаружили грибы, питающиеся радиацией. Их обнаружили на стенке реактора №4.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Растительность в Чернобыле

Ученые исследовали черный гриб Cladosporium sphaerospermum, который растет прямо на стенках реактора №4. Он получает энергию от радиации, которая является смертельной для большинства форм жизни. Это происходит благодаря меланину — пигменту, отвечающему за цвет кожи у людей.

В материале говорится, что этот гриб не только выживает, но и растет быстрее в радиоактивной среде, используя радиосинтез, похожий на фотосинтез растений.

Гриб на реакторе. Фото: Daily Mail

Теперь ученые считают, что это открытие позволит создать высокоэффективные щиты ради астронавтов во время длительных космических миссий.

Ранее в Чернобыльском заповеднике рассказали о приспособлении лошадей Пржевальского к зоне за 25 лет.

А BBC показало уникальные фото, как живут дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения.