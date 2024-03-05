На столичной Борщаговке произошел пожар на рынке

Пожар на рынке. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Борщаговке во вторник, 5 марта, произошел пожар на рынке. Причина возгорания пока неизвестна.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пожар на Борщаговке Фото: скриншот

На Борщаговке горит рынок

Известно, что пожар произошел на рынке у Окружной дороги.

По предварительной информации, на территории столичного рынка загорелось два киоска. Спасатели ликвидируют пожар.

Пожар на Борщаговке Фото: скриншот

Напомним, 4 марта в Киевской области раздался мощный взрыв. В жилом доме в селе Триполье возник пожар, местная жительница получила сильные ожоги.

Также мы писали, что 3 марта в Киеве в отселенном здании произошел пожар. Причины возгорания неизвестны. Все обстоятельства пожара будут выяснять правоохранители.