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На столичной Борщаговке произошел пожар на рынке

5 марта 2024 13:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На столичной Борщаговке произошел пожар на рынке
Пожар на рынке. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве на Борщаговке во вторник, 5 марта, произошел пожар на рынке. Причина возгорания пока неизвестна.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пожар на Борщаговке Фото: скриншот

На Борщаговке горит рынок

Известно, что пожар произошел на рынке у Окружной дороги.

По предварительной информации, на территории столичного рынка загорелось два киоска. Спасатели ликвидируют пожар.

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Пожар на Борщаговке Фото: скриншот

Напомним, 4 марта в Киевской области раздался мощный взрыв. В жилом доме в селе Триполье возник пожар, местная жительница получила сильные ожоги.

Также мы писали, что 3 марта в Киеве в отселенном здании произошел пожар. Причины возгорания неизвестны. Все обстоятельства пожара будут выяснять правоохранители.

Киев
пожар
рынок
пожарная опасность
спасатели

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