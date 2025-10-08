Суд скасував незаконну оренду землі на Троєщині в Києві — прокуратура

Суддівський молоток. Фото: PXhere

Господарський суд міста Києва повністю задовольнив позов Київської міської прокуратури та визнав незаконним рішення Київради, яким приватному підприємству було передано в оренду земельну ділянку у Деснянському районі столиці. Йдеться про ділянку на Троєщині, яку компанія отримала для облаштування автостоянки, однак із порушенням законодавства — без проведення земельних торгів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановили прокурори, Київська міська рада ухвалила рішення про відведення земельної ділянки площею 0,7136 га на вул. Оноре де Бальзака, 83-а строком на 15 років у порушення вимог Земельного кодексу України.

Вартість ділянки становить майже 7 мільйонів гривень. Формально підприємство обґрунтовувало своє право оренди наявністю нерухомості площею близько 54 кв. м, розташованої на цій території. Однак, як з’ясувалося, ця будівля є самочинним будівництвом, бо жодних дозвільних документів на її зведення не існувало, а земля комунальної власності нікому не відводилась для будівництва.

Прокуратура наполягала, що така передача ділянки суперечить чинним нормам, адже землі для облаштування автостоянок належать до категорії об’єктів дорожнього сервісу. Відповідно до законодавства, такі землі можуть передаватися в оренду виключно через процедуру відкритих земельних торгів. Київрада проігнорувала цю вимогу, чим порушила права територіальної громади на розпорядження комунальним майном.

Суд погодився з аргументами сторони обвинувачення, визнав рішення Київради незаконним і постановив його скасувати. Крім того, приватне товариство зобов’язано повернути земельну ділянку громаді Києва та демонтувати самовільну забудову.

