Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Троєщині через суд скасували оренду землі, передану без торгів

На Троєщині через суд скасували оренду землі, передану без торгів

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:33
Суд скасував незаконну оренду землі на Троєщині в Києві — прокуратура
Суддівський молоток. Фото: PXhere

Господарський суд міста Києва повністю задовольнив позов Київської міської прокуратури та визнав незаконним рішення Київради, яким приватному підприємству було передано в оренду земельну ділянку у Деснянському районі столиці. Йдеться про ділянку на Троєщині, яку компанія отримала для облаштування автостоянки, однак із порушенням законодавства — без проведення земельних торгів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. 

Реклама
Читайте також:

Громаді Києва повернуть земельну ділянку на Троєщині

Як встановили прокурори, Київська міська рада ухвалила рішення про відведення земельної ділянки площею 0,7136 га на вул. Оноре де Бальзака, 83-а строком на 15 років у порушення вимог Земельного кодексу України.

Вартість ділянки становить майже 7 мільйонів гривень. Формально підприємство обґрунтовувало своє право оренди наявністю нерухомості площею близько 54 кв. м, розташованої на цій території. Однак, як з’ясувалося, ця будівля є самочинним будівництвом, бо жодних дозвільних документів на її зведення не існувало, а земля комунальної власності нікому не відводилась для будівництва.

Прокуратура наполягала, що така передача ділянки суперечить чинним нормам, адже землі для облаштування автостоянок належать до категорії об’єктів дорожнього сервісу. Відповідно до законодавства, такі землі можуть передаватися в оренду виключно через процедуру відкритих земельних торгів. Київрада проігнорувала цю вимогу, чим порушила права територіальної громади на розпорядження комунальним майном.

Суд погодився з аргументами сторони обвинувачення, визнав рішення Київради незаконним і постановив його скасувати. Крім того, приватне товариство зобов’язано повернути земельну ділянку громаді Києва та демонтувати самовільну забудову. 

Нагадаємо, у Києві викрили нарколога, який за хабарі виписував довідки водіям напідпитку про відсутність алкогольного сп'яніння. 

Також у Києві сьогодні, 8 жовтня, почалися судові слухання по справі жорстокого побиття велосипедиста.

Київ суд земля оренда Троєщина
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації