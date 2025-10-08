Суд отменил незаконную аренду земли на Троещине в Киеве — прокуратура

Судейский молоток. Фото: PXhere

Хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры и признал незаконным решение Киевсовета, которым частному предприятию был передан в аренду земельный участок в Деснянском районе столицы. Речь идет об участке на Троещине, который компания получила для обустройства автостоянки, однако с нарушением законодательства - без проведения земельных торгов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как установили прокуроры, Киевский городской совет принял решение об отводе земельного участка площадью 0,7136 га на ул. Оноре де Бальзака, 83-а сроком на 15 лет, в нарушение требований Земельного кодекса Украины.

Стоимость участка составляет почти 7 миллионов гривен. Формально предприятие обосновывало свое право аренды наличием недвижимости площадью около 54 кв. м, расположенной на этой территории. Однако, как выяснилось, это здание является самовольным строительством, потому что никаких разрешительных документов на его возведение не существовало, а земля коммунальной собственности никому не отводилась для строительства.

Прокуратура настаивала, что такая передача участка противоречит действующим нормам, ведь земли для обустройства автостоянок относятся к категории объектов дорожного сервиса. Согласно законодательству, такие земли могут передаваться в аренду исключительно через процедуру открытых земельных торгов. Киевсовет проигнорировал это требование, чем нарушил права территориальной общины на распоряжение коммунальным имуществом.

Суд согласился с аргументами стороны обвинения, признал решение Киевсовета незаконным и постановил его отменить. Кроме того, частное общество обязано вернуть земельный участок общине Киева и демонтировать самовольную застройку.

