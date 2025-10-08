Відео
Головна Київ У Києві нарколог давав липові довідки нетверезим водіям

У Києві нарколог давав липові довідки нетверезим водіям


Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:34
У Києві лікар-нарколог за хабарі оформлював довідки нетверезим водіям
Затримання підозрюваного. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили лікаря-нарколога, який за гроші допомагав нетверезим водіям уникати покарання. Працівнику наркологічного відділення міської клінічної лікарні №10 повідомлено про підозру у корупційному злочині.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

Читайте також:

У Києві медик давав за хабарі довідки про тверезість

За даними слідства, медик систематично видавав фіктивні довідки про тверезість водіям, які керували автомобілями у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Вартість однієї такої "послуги" становила 1 000 доларів США. Отримавши підроблений документ, порушники уникали відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обшуки в лікаря
Обшуки правоохоронців у помешканні лікаря. Фото: Київська міська прокуратура

Крім того, лікар допомагав і наркозалежним особам — видавав довідки про те, що вони нібито не вживають наркотики. Таким чином він підробляв офіційні результати медичних оглядів.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання чергового хабаря. Гроші він узяв від водія, в якого стан сп’яніння підтвердили дві незалежні медичні експертизи.

null
Наркотичні засоби. Фото: Київська міська прокуратура

Під час обшуків за місцем проживання медика та його колег поліцейські виявили наркотичні засоби й бойові набої до вогнепальної зброї. Усе вилучене направлено на експертизу.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Київській міській прокуратурі заявили, що особи готували замах на першого заступника міністра охорони здоров’я України.

Також у Києві викрили посадовців, які розікрали кошти на закупівлю машин для швидкої медичної допомоги. 

Київ обшуки хабар гроші прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
