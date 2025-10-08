Побиття велосипедиста у Києві — підозрюваний хотів допомогти

Підозрюваний у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваний у побитті велосипедиста у Києві заявив, що хотів допомогти потерпілому. Однак не зміг це зробити через судові обмеження.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду 8 жовтня.

Що каже підозрюваний

Припускається, що, ймовірно, підозрюваний послався на ще одну справу, де він фігурує, — за підозрою у розкраданні 25 млн грн на закупівлі уніформи для 112-ї бригади ТрО.

Під час засідання підозрюваний заявив, що має багато документів, які підтверджують його волонтерську діяльність, зокрема подяку від Київської ОВА за те, що в "перші дні повномасштабного вторгнення боронив Білу Церкву".

Водночас прокурор Олександр Свербиус заявив, що Хілик не виявляє каяття. Попри заяви про готовність співпрацювати, під час допиту він відмовився давати покази, тож фактично не співпрацює зі слідством.

Санкції статей, за якими його підозрюють, передбачають до восьми років позбавлення волі. Формально можливе умовне покарання, але враховуючи тяжкість і кількість злочинів, підстав для цього сторона обвинувачення наразі не бачить.

Нагадаємо, кілька днів тому водія Mercedes взяли під варту. Він перебуватиме 30 днів у СІЗО без права на заставу.

Також ми писали, що розгляд апеляції у справі водія, який побив велосипедиста у Києві, перенесли на 13 жовтня.