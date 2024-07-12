Мусорная свалка на Трухановом острове в Киеве — прокуратура объявила о подозрении

Мусор на земельном участке на Трухановом острове. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве начальнику строительного участка частного общества сообщили о подозрении в загрязнении земель на Трухановом острове вредными отходами. По данным следствия, злоумышленники таким образом пытались сэкономить деньги, выделенные на вывоз мусора. Согласно заключению экспертов размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет более 129 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. в пятницу, 12 июля.

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Загрязнение отходами Труханового острова

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении начальнику строительного участка частного общества в загрязнении земель на Трухановом острове отходами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды.

Мусорная свалка на Трухановом острове. Фото: Киевская городская прокуратура

По данным следствия, в 2019 году начальник строительного участка, являющегося генеральным подрядчиком строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, вместе с должностными лицами двух субподрядных организаций загрязняли земельный участок на территории Труханового острова отходами.

Земля была выделена для обустройства строительной площадки, но злоумышленники с целью экономии средств систематически загрязняли ее отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

"Указанный земельный участок был выделен территориальной общиной столицы для обустройства строительной площадки под строительство мостового перехода. В то же время злоумышленники с целью экономии средств, выделенных на вывоз строительного мусора, систематически загрязняли вышеуказанный земельный участок вредными отходами" , — говорится в сообщении.

Противоправные действия привели к накоплению строительных и твердых бытовых отходов, что повлекло за собой химическое загрязнение земельного участка сверх установленных экологических норм. Судебная инженерно-экологическая экспертиза оценила размер причиненного ущерба окружающей среде более 129 тысяч гривен.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева, требовавшего деньги у директора фирмы, занимающейся торговлей топливом. Вместе с чиновником был задержан также и посредник.

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