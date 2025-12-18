Відео
Головна Київ Вітренко пояснив, чому невдоволений роботою Київради

Вітренко пояснив, чому невдоволений роботою Київради

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 17:45
Рішення Київради у 2025 році — чи задоволені депутати
Андрій Вітренко. Фото: пресслужба Київради

Депутат, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко оцінив роботу Київради на шість балів із дванадцяти. За його словами, представники департаментів не приходять на сесії, не доповідають громаді та не зустрічаються з людьми.

Про це він розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у Київраді у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Депутат оцінив роботу Київради на шість балів

"Ми хочемо на 12 (працювати в Київраді, — ред.). Але з тими людьми, які зараз... Ви ж бачите, що представники департаментів, директори департаментів формують такі муніципальні програми, які є основою функціонування цього міста в життєдіяльності, які взагалі неможливо ухвалювати. Ну, не можна прийняти",  каже він.

Депутат зазначив, що Київрада ухвалює рішення, які не відповідають сучасним викликам та воєнному стану.

"У нас зараз виклики воєнного стану. А зараз в цих муніципальних програмах цього немає. Якщо хтось каже, що ми розвиваємо інфраструктуру міста для того, щоб краще було пересуватися по цьому місту, то в чому тут допомога армії?",  додав він.

Нагадаємо, Київрада сьогодні ухвалила бюджет на 2026 рік. Також було збільшено депутатські фонди на 600 млн гривень.

Під час сесії Вітренко розкритикував промову Кличка.

Київ КМДА місцеві депутати Київрада фотосесія війна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
