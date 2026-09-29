У Києві після атаки виявили бойову частину ракети чи БпЛА

Вулиця Києва, де було знайдено бойову частину. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 29 вересня, на вулиці Жилянській у Києві після ранкової російської атаки правоохоронці обмежили доступ до одного з кварталів. Поліція оточила периметр навколо місця падіння, оскільки там залишається бойова частина, тому людей до небезпечної ділянки не пропускають.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Поліція оточила ділянку на Жилянській

Квартал поблизу місця влучання перекрили сигнальною стрічкою. Поліцейські контролюють периметр і не дозволяють перехожим заходити на небезпечну територію.

На місці також працюють рятувальники та комунальні служби. Фахівці прибирають наслідки удару з дороги й тротуару, зокрема замітають уламки та збирають каміння.

На відео з місця події видно пошкоджені конструкції, які залишилися на вулиці після атаки.

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На даху будинку помітили уламок

На даху одного з будинків на місці події було помітно предмет, схожий на безпілотник. Водночас офіційного підтвердження, що саме це був за об’єкт, наразі немає.

Дах будинку в кварталі, оточеному поліцією. Скриншот: відео Новини.LIVE

Що відомо про наслідки атаки на Київ

За даними ДСНС Києва, у Голосіївському районі зафіксували влучання у шестиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина, ще десятьох мешканців евакуювали на свіже повітря.

У Солом’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки.

"Усі загоряння ліквідовано", — повідомляли у ДСНС Києва вранці.

Що відомо про попередні удари

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок ранкових російських обстрілів Києва у вівторок, 29 вересня, зафіксували руйнування у приватному секторі Солом’янського району та влучання у багатоповерхівку в Голосіївському районі.

Також Новини.LIVE писали про те, що російський безпілотник атакував приватний житловий будинок у Бучанському районі Київської області 29 вересня. Рятувальники врятували двох людей, після чого постраждалих госпіталізували. Пожежу після удару надзвичайники також ліквідували.