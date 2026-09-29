В Киеве после атаки обнаружили боевую часть ракеты или БПЛА

Улица в Киеве, на которой была найдена боевая часть. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 29 сентября, на улице Жилянской в Киеве после утренней российской атаки правоохранители ограничили доступ к одному из кварталов. Полиция оцепила периметр вокруг места падения, поскольку там осталась боевая часть, поэтому людей в опасный участок не пропускают.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Реклама

Полиция оцепила участок на Жилянской

Квартал вблизи места попадания перекрыли сигнальной лентой. Полицейские контролируют периметр и не позволяют прохожим заходить на опасную территорию.

На месте также работают спасатели и коммунальные службы. Специалисты устраняют последствия удара с дороги и тротуара, в частности убирают обломки и собирают камни.

На видео с места происшествия видны поврежденные конструкции, оставшиеся на улице после атаки.

Читайте также:

Последствия российской атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

На крыше дома заметили обломок

На крыше одного из домов на месте происшествия был замечен предмет, похожий на беспилотник. В то же время официального подтверждения того, что именно это был за объект, пока нет.

Крыша дома в квартале, окруженном полицией. Скриншот: видео Новини.LIVE

Что известно о последствиях атаки на Киев

По данным ГСЧС Киева, в Голосеевском районе зафиксировано попадание в шестиэтажный жилой дом. В результате атаки пострадал один человек, ещё десять жильцов эвакуировали на свежий воздух.

В Соломенском районе повреждены два частных жилых дома.

«Все возгорания ликвидированы», — сообщили в ГСЧС Киева утром.

Что известно о предыдущих ударах

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате утренних российских обстрелов Киева во вторник, 29 сентября, были зафиксированы разрушения в частном секторе Соломенского района и попадание в многоэтажный дом в Голосеевском районе.

Также Новини.LIVE писали о том, что российский беспилотник атаковал частный жилой дом в Бучанском районе Киевской области 29 сентября. Спасатели спасли двух человек, после чего пострадавших госпитализировали. Пожар, возникший после удара, чрезвычайники также ликвидировали.