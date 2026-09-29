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Главная Киев На улице Киева обнаружили боевую часть после российской атаки

На улице Киева обнаружили боевую часть после российской атаки

Ua ru
29 сентября 2026 10:31
Эксклюзив
В Киеве после атаки обнаружили боевую часть ракеты или БПЛА
Улица в Киеве, на которой была найдена боевая часть. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 29 сентября, на улице Жилянской в Киеве после утренней российской атаки правоохранители ограничили доступ к одному из кварталов. Полиция оцепила периметр вокруг места падения, поскольку там осталась боевая часть, поэтому людей в опасный участок не пропускают.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Полиция оцепила участок на Жилянской

Квартал вблизи места попадания перекрыли сигнальной лентой. Полицейские контролируют периметр и не позволяют прохожим заходить на опасную территорию.

На месте также работают спасатели и коммунальные службы. Специалисты устраняют последствия удара с дороги и тротуара, в частности убирают обломки и собирают камни.

На видео с места происшествия видны поврежденные конструкции, оставшиеся на улице после атаки.

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Последствия российской атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

На крыше дома заметили обломок

На крыше одного из домов на месте происшествия был замечен предмет, похожий на беспилотник. В то же время официального подтверждения того, что именно это был за объект, пока нет.

Дах будинку у кварталі Києва, де було знайдено бойову частину
Крыша дома в квартале, окруженном полицией. Скриншот: видео Новини.LIVE

Что известно о последствиях атаки на Киев

По данным ГСЧС Киева, в Голосеевском районе зафиксировано попадание в шестиэтажный жилой дом. В результате атаки пострадал один человек, ещё десять жильцов эвакуировали на свежий воздух.

В Соломенском районе повреждены два частных жилых дома.

«Все возгорания ликвидированы», — сообщили в ГСЧС Киева утром.

Что известно о предыдущих ударах

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате утренних российских обстрелов Киева во вторник, 29 сентября, были зафиксированы разрушения в частном секторе Соломенского района и попадание в многоэтажный дом в Голосеевском районе.

Также Новини.LIVE писали о том, что российский беспилотник атаковал частный жилой дом в Бучанском районе Киевской области 29 сентября. Спасатели спасли двух человек, после чего пострадавших госпитализировали. Пожар, возникший после удара, чрезвычайники также ликвидировали.

Киев полиция спасатели беспилотник атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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