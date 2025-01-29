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На вулиці небезпечніше — очільник КМДА про зупинку транспорту

29 січня 2025 18:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зупинка громадського транспорту під час тривоги у Києві — у КМВА кажуть, що рішення приймали без аналітики
Тролейбус у Києві. Ілюстративне фото: transphoto.org
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Коли на вулиці перебуває багато людей, то це є більш небезпечно, ніж їхати в автобусі чи тролейбусі. Рішення щодо зупинки громадського транспорту у Києві під час повітряної тривоги ухвалювали без достатньої аналітики.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у середу, 29 січня, під час круглого столу "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Ткаченка, що він дослідив офіційні документи, які регламентують зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог.

"Хочу сказати, що перше, з чого я почав аналіз даної ситуації, — це офіційні документи та інформація, яку я запросив як новий очільник військової адміністрації, і на підставі якої було прийнято відповідне рішення. Слід зазначити, що окрім самого рішення, жодних аналітичних чи інформаційних матеріалів надано не було. Позиція військових станів на сьогодні офіційно також не була надана для того, щоб приймалася відповідне рішення. Тому, на мою думку, з цим питанням потрібно розбиратися детальніше", — сказав він.

Начальник КМВА додав, що  безпека киян має бути попри все, але аналітики зазначають, що перебувати на вулиці значній кількості людей — більш небезпечно, ніж їхати в транспорті.

"Хочу підкреслити, що безпека киян є першочерговим пріоритетом, і тут не може бути компромісів. Водночас необхідно зрозуміти, чи дійсно це рішення сприяє безпеці містян. Адже є певні аналітичні висновки від профільних громадських організацій та професійних транспортних експертів, які вказують на те, що велике скупчення людей на вулицях може створювати додаткову небезпеку. Під час повітряної тривоги люди мають перебувати або в укритті, або в безпечному місці", — підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час круглого столу зазначив, що зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві спричиняє значні фінансові втрати.

Також ми писали, що у Києві поки що немає сертифікованих укриттів, які можна було б облаштувати на зупинках громадського транспорту. Влада розглядатиме можливість встановлення таких споруд та ініціюватиме виділення коштів, щойно це стане можливим.

Київ КМДА повітряна тривога столиця громадський транспорт

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