Остановка общественного транспорта во время тревоги в Киеве — в КГГА говорят, что решение принимали без аналитики

Троллейбус в Киеве. Иллюстративное фото: transphoto.org

Когда на улице находится много людей, то это более опасно, чем ехать в автобусе или троллейбусе. Решение об остановке общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги принимали без достаточной аналитики.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации (КГГА) Тимур Ткаченко в среду, 29 января, во время круглого стола "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве", передает корреспондент Новини.LIVE.

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В транспорте безопаснее

По словам Ткаченко, что он исследовал официальные документы, которые регламентируют остановку общественного транспорта во время воздушных тревог.

"Хочу сказать, что первое, с чего я начал анализ данной ситуации, — это официальные документы и информация, которую я запросил как новый глава военной администрации, и на основании которой было принято соответствующее решение. Следует отметить, что кроме самого решения, никаких аналитических или информационных материалов предоставлено не было. Позиция военных состояний на сегодня официально также не была предоставлена для того, чтобы принималось соответствующее решение. Поэтому, по моему мнению, с этим вопросом нужно разбираться подробнее", — сказал он.

Начальник КГГА добавил, что безопасность киевлян должна быть вопреки всему, но аналитики отмечают, что находиться на улице значительному количеству людей — более опасно, чем ехать в транспорте.

"Хочу подчеркнуть, что безопасность киевлян является первоочередным приоритетом, и здесь не может быть компромиссов. В то же время необходимо понять, действительно ли это решение способствует безопасности горожан. Ведь есть определенные аналитические выводы от профильных общественных организаций и профессиональных транспортных экспертов, которые указывают на то, что большое скопление людей на улицах может создавать дополнительную опасность. Во время воздушной тревоги люди должны находиться или в укрытии, или в безопасном месте", — подытожил Ткаченко.

Напомним, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время круглого стола отметил, что остановка общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве вызывает значительные финансовые потери.

Также мы писали, что в Киеве пока нет сертифицированных укрытий, которые можно было бы обустроить на остановках общественного транспорта. Власти будут рассматривать возможность установки таких сооружений и инициировать выделение средств, как только это станет возможным.