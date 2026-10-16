Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз під час вебінару. Фото ілюстративне: facebook.com/ksrife.ua

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. За версією слідства, експерти підготували неправдиві висновки про вартість квартири дружини високопосадовця Служби безпеки України, які сторона захисту згодом використала як докази в антикорупційних органах і суді.

Про це повідомили в НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Як занижували вартість квартири

За даними слідства, у грудні 2023 року дружина посадовця придбала квартиру за 21,6 млн грн, але в договорі вказали суму 12,8 млн грн.

У травні 2024 року експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз оцінили житло у 12,3 млн грн. У НАБУ стверджують, що для розрахунків вони навмисно обрали нерухомість, яка не відповідала об'єкту оцінки. Через це вартість квартири виявилася на 9,3 млн грн нижчою за фактичну ціну придбання.

Експерти продовжили роботу після вимоги НАБУ

У межах розслідування детективи НАБУ призначили ще одну експертизу, але 11 листопада 2024 року відкликали матеріали та попросили повернути їх без виконання.

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За версією слідства, експерти продовжили дослідження попри цю вимогу. Для порівняння вони обирали найдешевші пропозиції — від 1550 доларів за квадратний метр — та не враховували інші доступні варіанти.

На початку грудня експерти підписали висновок, але датували його 8 листопада, тобто до відкликання матеріалів. Копію документа детективи отримали від адвоката посадовця, а не від самого інституту.

Що кажуть у КНДІСЕ

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз заявили, що проводять службову перевірку. В установі зазначили, що описані події відбувалися за часів керівництва Олександра Рувіна, та повідомили про співпрацю зі слідством.

"Ми зацікавлені у всебічному та об'єктивному з'ясуванні обставин цієї справи. Дотримання законодавства, незалежність експертних досліджень і відповідальність за їхні результати є принциповими вимогами до роботи судово-експертної установи", — повідомили в КНДІСЕ.

У НАБУ наголосили на потребі створити незалежну експертну установу при Бюро. На думку керівництва, це допомогло б зменшити ризик зовнішнього тиску на експертів у справах про топкорупцію.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 12 жовтня НАБУ оголосило в розшук Віктора Брагінського, колишнього директора комунального підприємства "Київський метрополітен". Його підозрюють у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах чи за попередньою змовою організованою групою.

Також Новини.LIVE писали, що радник Офісу Президента Сергій Лещенко розкритикував роботу мера Києва Віталія Кличка. Він заявив, що міський голова не здатний ефективно керувати столицею, і пов'язав його політичну кар'єру з інтересами корупціонерів.