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Головна Київ Лещенко заявив про неспроможність Кличка ефективно керувати Києвом

Лещенко заявив про неспроможність Кличка ефективно керувати Києвом

Ua ru
16 жовтня 2026 00:10
Ексклюзив
Лещенко розкритикував Кличка за управління Києвом
Радник ОП Сергій Лещенко. Фото: УНІАН

Радник Офісу Президента Сергій Лещенко вважає мера Києва Віталія Кличка неспроможним ефективно керувати столицею. За його словами, політична карʼєра міського голови стала інструментом для реалізації інтересів корупціонерів.

Про це Сергій Лещенко ексклюзивно повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

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Лещенко оцінив управління Києва Кличком

"Я переконаний, що культура Кличка, як керівника міста, вона є мізерною. Він не спроможний цього робити. І навіть тоді, я згадую, коли я ще був депутатом парламенту, я припинив бути в 2019 році, тобто вже 7 років я не депутат парламенту, і тоді я ще був депутатом, і тоді мені Кличко, як депутату, на мій запит прислав відповідь, що метро на Виноградар відкриють в 2020 році чи 2021 році", — зазначив Лещенко.

За його словами, це було обіцяно ще до великої війни, але нічого так і не зробили. Лещенко стверджує, що на цьому будівництві вкрали величезні кошти, а також на інших. Він каже, що це лише один приклад, а таких проблем у столиці є безліч. Вони не повʼязані з війною, а з неспроможністю керувати.

Лещенко також згадав корупційні справи навколо столичного метрополітену, забудову Києва, а також відсутність достатньої кількості мобільних укриттів. 

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"Це боляче, тому що Кличко для багатьох символ з минулого життя, але це життя давно закінчилося. Його політична кар'єра стала дуже хорошим інструментом, напевно, для реалізації інтересів корупціонерів, які навколо нього зібралися", — зазначив він.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 15 жовтня у декількох районах Києва знизився тиск води. Причиною є пошкодження енергооб'єктів у Київській області. Наразі фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.

А ДТЕК опублікував графіки стабілізаційних відключень електроенергії у Київській області на 16 жовтня. Світло вимикатимуть для всіх 12 черг споживачів.

Крім того, колишній прокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко запропонував провести аудит витрат на енергозабезпечення та захист енергетичної інфраструктури на тлі тривалих відключень електроенергії

Віталій Кличко Офіс президента Київ корупція метро Сергій Лещенко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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