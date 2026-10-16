Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз во время вебинара. Фото иллюстративное: facebook.com/ksrife.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения судебным экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. По версии следствия, эксперты подготовили ложные заключения о стоимости квартиры супруги высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины, которые сторона защиты впоследствии использовала в качестве доказательств в антикоррупционных органах и суде.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Как занижали стоимость квартиры

По данным следствия, в декабре 2023 года супруга чиновника приобрела квартиру за 21,6 млн грн, но в договоре указали сумму 12,8 млн грн.

В мае 2024 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз оценили жилье в 12,3 млн грн. В НАБУ утверждают, что для расчетов они намеренно выбрали недвижимость, не соответствующую объекту оценки. Из-за этого стоимость квартиры оказалась на 9,3 млн грн ниже фактической цены приобретения.

Эксперты продолжили работу после требования НАБУ

В рамках расследования детективы НАБУ назначили ещё одну экспертизу, но 11 ноября 2024 года отозвали материалы и попросили вернуть их без выполнения.

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По версии следствия, эксперты продолжили исследование, несмотря на это требование. Для сравнения они выбирали самые дешевые предложения — от 1550 долларов за квадратный метр — и не учитывали другие доступные варианты.

В начале декабря эксперты подписали заключение, но датировали его 8 ноября, то есть до отзыва материалов. Копию документа детективы получили от адвоката чиновника, а не от самого института.

Что говорят в КНДИСЭ

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз заявили, что проводят служебную проверку. В учреждении отметили, что описанные события происходили во время руководства Александра Рувина, и сообщили о сотрудничестве со следствием.

"Мы заинтересованы во всестороннем и объективном выяснении обстоятельств этого дела. Соблюдение законодательства, независимость экспертных исследований и ответственность за их результаты являются принципиальными требованиями к работе судебно-экспертного учреждения", — сообщили в КНДИСЭ.

В НАБУ подчеркнули необходимость создания независимого экспертного учреждения при Бюро. По мнению руководства, это помогло бы снизить риск внешнего давления на экспертов в делах о коррупции на высшем уровне.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 октября НАБУ объявило в розыск Виктора Брагинского, бывшего директора коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Его подозревают в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах или по предварительному сговору организованной группой.

Также Новини.LIVE писали, что советник Офиса Президента Сергей Лещенко раскритиковал работу мэра Киева Виталия Кличко. Он заявил, что мэр не способен эффективно управлять столицей, и связал его политическую карьеру с интересами коррупционеров.