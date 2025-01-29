Глава КГВА Тимур Ткаченко ответил на резонансные заявления мэра Киева Виталия Кличко — видео

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко. Фото: скриншот

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко ответил на обвинение мэра Киева Виталия Кличко в блокировании решений по ключевым хозяйственным вопросам. Глава Администрации подчеркнул, что не собирается участвовать в политических "шоу".

Видеообращение Ткаченко опубликовал в Facebook в среду, 29 января.

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Ткаченко назвал странным заявление Кличко о якобы попытке взять полномочия мэра, городского совета и КГГА на себя.

"Вчера имел с ним вполне рабочий разговор. О том, что нужно сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ — не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения. Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА заявил, что не намерен участвовать в политических "шоу" и сосредоточен на решении проблем столицы.

"Не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые у власти уже десятилетие. Будем решать проблемы города и помогать киевлянам. Сегодня вместе с киевлянами обсудили вопросы работы коммунального транспорта во время тревог. Здесь ищем комплексное решение вместе с военными. Конечно безопасность киевлян — на первом месте. Также вводим рабочую группу прозрачности и подотчетности, несмотря на сопротивление городской власти", — подытожил Ткаченко.

Сообщение Ткаченко в Facebook

Напомним, 29 января мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обратить внимание на действия нового начальника КМВА Тимура Ткаченко. Глава столицы отметил, что Ткаченко якобы блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов: восстановление поврежденных домов, компенсации жильцам, восстановление инфраструктуры и другие.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют сменить руководителей районных государственных администраций. Новые руководители занимают должности уже в ближайшее время.