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Начальник КМВА зустрівся з сім'ями загиблих військових

21 лютого 2025 13:18
Карина Приходько - Редактор
Тимур Ткаченко 21 лютого зустрівся з родинами загиблих військових
Тимур Ткаченко на зустрічі з сім'ями загиблих військових. Фото: t.me/tkachenkotymur
Карина Приходько - Редактор

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 21 лютого провів зустріч з родинами загиблих, полонених та зниклих безвісти військових-киян. Він доручив систематизувати поховання, вшанування та меморіалізацію Героїв.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram. 

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"Провів нелегку, але дуже потрібну зустріч з родинами наших загиблих Героїв, з близькими полонених та зниклих безвісти киян, жителів столиці. Звітую, перш за все, перед присутніми, а також перед всіма киянами, хто переживає горе втрат та невідомості", — йдеться у повідомленні. 

Ткаченко розповів, що він доручив систематизувати як індивідуальні питання, так і те, що є поширеними проблемами: щодо поховань, вшанування, меморіалізації, якості взаємодії з установами та посадовцями, культури на кладовищах, в публічному просторі. 

За його словами, загальний висновок такий, що ми маємо гостру потребу в системності та людиноорієнтованості.

"Про наступні публічні зустрічі та їх формат повідомлятиму.  Дякую та схиляюся перед подвигом полеглих", — додав начальник КМВА.

Тимур Ткаченко на зустрічі з сім'ями загиблих військових
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, нещодавно Ткаченко анонсував рішення щодо зупинки транспорту в Києві. Наразі працює робоча група, яка напрацьовує всі алгоритми, і тоді КМВА вийдуть з фінальним рішенням.

Також ми писали, що начальник КМВА пояснив, чому затягується відбудова Києва після обстрілів РФ. 

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