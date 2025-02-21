Тимур Ткаченко 21 февраля встретился с семьями погибших военных

Тимур Ткаченко на встрече с семьями погибших военных. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко 21 февраля провел встречу с семьями погибших, пленных и пропавших без вести военных-киевлян. Он поручил систематизировать захоронения, чествование и мемориализацию Героев.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

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"Провел нелегкую, но очень нужную встречу с семьями наших погибших Героев, с близкими пленных и пропавших без вести киевлян, жителей столицы. Отчитываюсь, прежде всего, перед присутствующими, а также перед всеми киевлянами, кто переживает горе потерь и неизвестности", — говорится в сообщении.

Ткаченко рассказал, что он поручил систематизировать как индивидуальные вопросы, так и то, что является распространенными проблемами: относительно захоронений, чествования, мемориализации, качества взаимодействия с учреждениями и должностными лицами, культуры на кладбищах, в публичном пространстве.

По его словам, общий вывод таков, что мы остро нуждаемся в системности и человекоориентированности.

"О следующих публичных встречах и их формате буду сообщать. Спасибо и склоняюсь перед подвигом павших", — добавил начальник КГВА.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, недавно Ткаченко анонсировал решение об остановке транспорта в Киеве. Сейчас работает рабочая группа, которая нарабатывает все алгоритмы, и тогда КГВА выйдут с финальным решением.

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