Ткаченко звернувся до СБУ щодо перевірки команди Кличка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка. Перевірка проводитиметься на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України.

Про це Ткаченко повідомив у вівторок, 20 травня, у Telegram.

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"Команда Кличка фінансує дискредитацію ЗСУ? Звертаюся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України", — написав начальник КМВА.

А також зазначив, що сьогодні в низці Telegram-каналів задокументовано вихід саме таких замовних публікацій. За його словами, саме на цих же ресурсах регулярно публікуються PR-матеріали щодо діяльності мера Києва Віталія Кличка.

"Ми маємо всі підстави вважати, що саме команда Віталія Кличка проплатила публікацію даних матеріалів", — переконаний Ткаченко.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Facebook

Очільник КМВА наголосив, що у такий критичний для країни час питання мобілізації є чутливим та суспільно важливим: "Тому жодних спекуляцій щодо цієї теми ми не допустимо".

"Я спокійно відношусь до схожих замовних матеріалів команди мера Києва, які стосуються особисто мене і виходять зі сталою періодичністю. Але подібні публікації, які дискредитують Сили оборони України й підривають обороноздатність маю отримати оцінку компетентних органів", — зазначив Ткаченко.

Крім того, окрім команди Віталія Кличка, очільник КМВА просить провести перевірку власників й адміністраторів даних Telegram-каналів і, зокрема, їх податкових звітностей.

Скриншот проплачених публікацій, які наводить Ткаченко

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