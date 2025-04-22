Корупція у КМДА — на хабарі затримали головного інспектора Департаменту земельних ресурсів

Будівля КМДА. Ілюстративне фото: Каштан NEWS

Правоохоронці затримали головного інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА під час отримання хабара в розмірі 15 тисяч доларів США. Він вимагав від орендаря земельної ділянки гроші за продовження оренди на 10 років.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram в вівторок, 22 квітня.

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За словами Ткаченка, правоохоронці спіймали на хабарі в 15 тисяч доларів представника Департаменту земельних ресурсів.

"Головний інспектор Депзему КМДА вимагав від орендаря земельної ділянки хабар за продовження оренди на 10 років. Непокаране зло продовжує вірити у свою безкарність. І навіть не лякається брати хабарі на робочому місці", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА наголосив, що Київ має створювати комфортні умови для розвитку бізнесу, а не будувати перешкоди.

"Знову КМДА, знову земельні ресурси. Ті самі, що брали активну участь у "туалетних схемах". Для когось сьогодні буде ще один "сумний вечір". А завтра замість різкої реакції та звільнень — побачимо в стрічці дрони", — підкреслив Ткаченко.

Він зазначив, що більше інформації по цій справі представники правоохоронних органів повідомлять згодом.

"Потрібні рішення, потрібні звільнення. Потрібна прозорість і підзвітність. Економічна безпека — важлива складова розвитку міста, особливо під час воєнного стану, коли важлива кожна гривня", — підсумував Ткаченко.

Повідомлення Ткаченка у Telegram

Раніше ми писали, що Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабне розкрадання коштів столичного бюджету, призначених для будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро у Києві.

Також ми повідомляли, що кияни на акції протесту вимагали покарати та звільнити депутатів, які причетні до корупції в КМДА.