Посадовці КМДА вкрали 153 млн грн на ремонті Подільського мосту

СБУ викрила розкрадання бюджету на будівництві мосту в Києві
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабне розкрадання коштів столичного бюджету, призначених для будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро у Києві. За даними слідства, фігуранти справи незаконно привласнили щонайменше 153 мільйони гривень.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Посадовці КМДА накрутили ціни на закупівлю сіток ушестеро дорожче, аніж вони насправді коштували
Як з’ясували правоохоронці, до організації злочинної схеми причетні чинний та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що підпорядковується Київській міській державній адміністрації, яку очолює Віталій Кличко, а також колишній директор підрядної компанії.
Схема діяла ще до початку повномасштабного вторгнення — у 2018–2019 роках. Тоді зловмисники суттєво завищили вартість будівельних матеріалів, зокрема технологічних сіток, що використовувалися для укріплення опор мосту.
Як зазначено в матеріалах справи, одна сітка, яка на ринку коштувала близько 110 доларів, закуповувалась за ціною 610 доларів — майже вшестеро дорожче. Загалом було придбано 8800 одиниць таких сіток у фірми на Близькому Сході через афілійовану будівельну компанію в Києві.
Різницю у вартості розподілили між учасниками оборудки. В межах досудового розслідування вже проведено обшуки, вилучено документи, мобільні пристрої та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
"Наразі колишньому та чинному керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику — вже ексдиректору підрядної компанії — повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою)", — повідомили в пресслужбі СБУ.
Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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