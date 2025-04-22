Посадовці КМДА вкрали 153 млн грн на ремонті Подільського мосту

Подільський міст в Києві. Фото: Київінформ

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабне розкрадання коштів столичного бюджету, призначених для будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро у Києві. За даними слідства, фігуранти справи незаконно привласнили щонайменше 153 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Як з’ясували правоохоронці, до організації злочинної схеми причетні чинний та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що підпорядковується Київській міській державній адміністрації, яку очолює Віталій Кличко, а також колишній директор підрядної компанії.

Слідчі дії СБУ. Фото: Служба безпеки України

Схема діяла ще до початку повномасштабного вторгнення — у 2018–2019 роках. Тоді зловмисники суттєво завищили вартість будівельних матеріалів, зокрема технологічних сіток, що використовувалися для укріплення опор мосту.

Як зазначено в матеріалах справи, одна сітка, яка на ринку коштувала близько 110 доларів, закуповувалась за ціною 610 доларів — майже вшестеро дорожче. Загалом було придбано 8800 одиниць таких сіток у фірми на Близькому Сході через афілійовану будівельну компанію в Києві.

Слідчі дії у підозрюваних. Фото: Служба безпеки України

Різницю у вартості розподілили між учасниками оборудки. В межах досудового розслідування вже проведено обшуки, вилучено документи, мобільні пристрої та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

"Наразі колишньому та чинному керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику — вже ексдиректору підрядної компанії — повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою)", — повідомили в пресслужбі СБУ.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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