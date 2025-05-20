Ткаченко обратился в СБУ относительно проверки команды Кличко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился в Службу безопасности Украины относительно проверки команды мэра Киева Виталия Кличко. Проверка будет проводиться на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Вооруженные Силы Украины.

Об этом Ткаченко сообщил во вторник, 20 мая, в Telegram.

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"Команда Кличко финансирует дискредитацию ВСУ? Обращаюсь в Службу безопасности Украины относительно проверки команды мэра Киева Виталия Кличко на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Вооруженные Силы Украины", — написал начальник КГВА.

А также отметил, что сегодня в ряде Telegram-каналов задокументирован выход именно таких заказных публикаций. По его словам, именно на этих же ресурсах регулярно публикуются PR-материалы относительно деятельности мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы имеем все основания полагать, что именно команда Виталия Кличко проплатила публикацию данных материалов", — убежден Ткаченко.

Скриншот сообщения Ткаченко/Facebook

Глава КГВА отметил, что в такое критическое для страны время вопрос мобилизации является чувствительным и общественно важным: "Поэтому никаких спекуляций по этой теме мы не допустим".

"Я спокойно отношусь к подобным заказным материалам команды мэра Киева, которые касаются лично меня и выходят с постоянной периодичностью. Но подобные публикации, которые дискредитируют Силы обороны Украины и подрывают обороноспособность, должны получить оценку компетентных органов", — отметил Ткаченко.

Кроме того, кроме команды Виталия Кличко, глава КГВА просит провести проверку владельцев и администраторов данных Telegram-каналов и, в частности, их налоговых отчетностей.

Скриншот проплаченных публикаций, которые приводит Ткаченко

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