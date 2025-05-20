Ткаченко обратился в СБУ относительно проверки команды Кличко

Начальник КГВА обратился в СБУ касательно проверки команды Кличко
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился в Службу безопасности Украины относительно проверки команды мэра Киева Виталия Кличко. Проверка будет проводиться на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Вооруженные Силы Украины.
Об этом Ткаченко сообщил во вторник, 20 мая, в Telegram.
Ткаченко требует от СБУ провести проверку команды Кличко
"Команда Кличко финансирует дискредитацию ВСУ? Обращаюсь в Службу безопасности Украины относительно проверки команды мэра Киева Виталия Кличко на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Вооруженные Силы Украины", — написал начальник КГВА.
А также отметил, что сегодня в ряде Telegram-каналов задокументирован выход именно таких заказных публикаций. По его словам, именно на этих же ресурсах регулярно публикуются PR-материалы относительно деятельности мэра Киева Виталия Кличко.
"Мы имеем все основания полагать, что именно команда Виталия Кличко проплатила публикацию данных материалов", — убежден Ткаченко.
Глава КГВА отметил, что в такое критическое для страны время вопрос мобилизации является чувствительным и общественно важным: "Поэтому никаких спекуляций по этой теме мы не допустим".
"Я спокойно отношусь к подобным заказным материалам команды мэра Киева, которые касаются лично меня и выходят с постоянной периодичностью. Но подобные публикации, которые дискредитируют Силы обороны Украины и подрывают обороноспособность, должны получить оценку компетентных органов", — отметил Ткаченко.
Кроме того, кроме команды Виталия Кличко, глава КГВА просит провести проверку владельцев и администраторов данных Telegram-каналов и, в частности, их налоговых отчетностей.
Напомним, что недавно правоохранители задержали главного инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА во время получения взятки.
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