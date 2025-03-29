Сайт Чорнобиль. Подорож Віртуальний політ над Прип’яттю

Парк у місті Прип'ять. Фото: Reuters

У мережі можна скористатися освітньою та комунікаційною платформою "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний політ над Прип’яттю, радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся у Чорнобильській зоні. Також на сайті можна ознайомитися з хронологією аварії та почути історії людей, чиї долі змінила катастрофа на АЕС.

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Про це повідомляється на сайті президента України.

Політ над Чорнобильською зоною

Платформу "Чорнобиль. Подорож" створила студія Gremcy. Користувачі можуть інтерактивно досліджувати сучасну Прип’ять, станцію "Дуга" та покинуті села Полісся, а також дізнатися про хронологію аварії, її глобальні наслідки та перспективи зони відчуження.

"Сайт створений за принципами скролітелінгу — це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання", — йдеться у повідомленні.

Над проєктом працювали понад 200 фахівців, включаючи істориків і радіологів. На платформі доступні розсекречені документи, наукові дані та свідчення очевидців у розділі "Люди".

"Можна буде приєднатися до цього проєкту, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма, щоб доповнити проєкт своєю розповіддю. А щоб висловити думку про розвиток Чорнобиля, слід натиснути на відео з дискусією фахівців у блоці "Сьогодні, завтра", — зазначили на сайті президента.

Перейти на платформу "Чорнобиль. Подорож" можна за посиланням. Можуть виникати проблеми із завантаженням сайту.

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