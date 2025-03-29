Сайт Чорнобиль. Подорож Віртуальний політ над Прип’яттю

Над Прип’яттю і Чорнобилем можна безплатно політати — що треба
У мережі можна скористатися освітньою та комунікаційною платформою "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний політ над Прип’яттю, радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся у Чорнобильській зоні. Також на сайті можна ознайомитися з хронологією аварії та почути історії людей, чиї долі змінила катастрофа на АЕС.
Про це повідомляється на сайті президента України.
Політ над Чорнобильською зоною
Платформу "Чорнобиль. Подорож" створила студія Gremcy. Користувачі можуть інтерактивно досліджувати сучасну Прип’ять, станцію "Дуга" та покинуті села Полісся, а також дізнатися про хронологію аварії, її глобальні наслідки та перспективи зони відчуження.
"Сайт створений за принципами скролітелінгу — це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання", — йдеться у повідомленні.
Над проєктом працювали понад 200 фахівців, включаючи істориків і радіологів. На платформі доступні розсекречені документи, наукові дані та свідчення очевидців у розділі "Люди".
"Можна буде приєднатися до цього проєкту, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма, щоб доповнити проєкт своєю розповіддю. А щоб висловити думку про розвиток Чорнобиля, слід натиснути на відео з дискусією фахівців у блоці "Сьогодні, завтра", — зазначили на сайті президента.
Перейти на платформу "Чорнобиль. Подорож" можна за посиланням. Можуть виникати проблеми із завантаженням сайту.
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