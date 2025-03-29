Сайт Чернобыль. Путешествие Виртуальный полет над Припятью

Парк в городе Припять. Фото: Reuters

В сети можно воспользоваться образовательной и коммуникационной платформой "Чорнобиль. Подорож", позволяющей совершить виртуальный полет над Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья в Чернобыльской зоне. Также на сайте можно ознакомиться с хронологией аварии и услышать истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа на АЭС.

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Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Полет над Чернобыльской зоной

Платформу "Чорнобиль. Подорож" создала студия Gremcy. Пользователи могут интерактивно исследовать современную Припять, станцию "Дуга" и заброшенные села Полесья, а также узнать о хронологии аварии, ее глобальных последствиях и перспективах зоны отчуждения.

"Сайт создан по принципам скролителинга — это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются при пролистывании и нажатии", — говорится в сообщении.

Над проектом работали более 200 специалистов, включая историков и радиологов. На платформе доступны рассекреченные документы, научные данные и свидетельства очевидцев в разделе "Люди".

"Можно будет присоединиться к этому проекту, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма, чтобы дополнить проект своим рассказом. А чтобы высказать мнение о развитии Чернобыля, следует нажать на видео с дискуссией специалистов в блоке "Сегодня, завтра", — отметили на сайте президента.

Перейти на платформу "Чорнобиль. Подорож" можно по ссылке. Могут возникать проблемы с загрузкой сайта.

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