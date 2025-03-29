Сайт Чернобыль. Путешествие Виртуальный полет над Припятью

Над Припятью и Чернобылем можно бесплатно полетать — что нужно
В сети можно воспользоваться образовательной и коммуникационной платформой "Чорнобиль. Подорож", позволяющей совершить виртуальный полет над Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья в Чернобыльской зоне. Также на сайте можно ознакомиться с хронологией аварии и услышать истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа на АЭС.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Полет над Чернобыльской зоной
Платформу "Чорнобиль. Подорож" создала студия Gremcy. Пользователи могут интерактивно исследовать современную Припять, станцию "Дуга" и заброшенные села Полесья, а также узнать о хронологии аварии, ее глобальных последствиях и перспективах зоны отчуждения.
"Сайт создан по принципам скролителинга — это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются при пролистывании и нажатии", — говорится в сообщении.
Над проектом работали более 200 специалистов, включая историков и радиологов. На платформе доступны рассекреченные документы, научные данные и свидетельства очевидцев в разделе "Люди".
"Можно будет присоединиться к этому проекту, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма, чтобы дополнить проект своим рассказом. А чтобы высказать мнение о развитии Чернобыля, следует нажать на видео с дискуссией специалистов в блоке "Сегодня, завтра", — отметили на сайте президента.
Перейти на платформу "Чорнобиль. Подорож" можно по ссылке. Могут возникать проблемы с загрузкой сайта.
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