Троїцька надбрамна церква в Києво-Печерській лаврі — на храм встановили хрест

Встановлення хреста на Троїцьку надбрамну церкву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві вже відреставрували хрест, який стояв над Троїцькою надбрамною церквою Києво-Печерської лаври. Після усіх ремонтних робіт 15 квітня його встановили на місце і це стало знаковою подією.

Як встановлювали хрест над церквою — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Встановлення хреста над Троїцькою надбрамною церквою

Біля старовинної церкви 15 квітня зібрались шестеро священників, аби освятити хрест та встановити його на храм.

Цей момент ознаменує відновлення реставрації однієї з найдавніших і найцінніших святинь Лаври.

Освячений хрест у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Священники біля Троїцької церкви. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Люди цілують освячений хрест. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Хрест біля Троїцької церкви у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Встановлення хреста на Троїцьку церкву у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Встановлення хреста на Троїцьку церкву у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Встановлення хреста на Троїцьку церкву у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Як відомо, сама церква є унікальною історичною та культурною спорудою, яка збереглась ще з часів Київської Русі. У XII столітті її побудував чернігівський князь Микола Святоша. Крім того, вона унікальна тим, що до сьогодні збереглася у своїй первісній формі. Це рідкісний та видатний випадок для української архітектури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києво-Печерській лаврі впав хрест з храму. Рятувальники безпечно спустили його на землю.

Також ми повідомляли, що в кінці березня поліція почала перевірку на території Києво-Печерської лаври.