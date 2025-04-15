Троїцька надбрамна церква в Києво-Печерській лаврі — на храм встановили хрест

Над старовинною церквою Києво-Печерської лаври встановили хрест
У Києві вже відреставрували хрест, який стояв над Троїцькою надбрамною церквою Києво-Печерської лаври. Після усіх ремонтних робіт 15 квітня його встановили на місце і це стало знаковою подією.
Як встановлювали хрест над церквою — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
Встановлення хреста над Троїцькою надбрамною церквою
Біля старовинної церкви 15 квітня зібрались шестеро священників, аби освятити хрест та встановити його на храм.
Цей момент ознаменує відновлення реставрації однієї з найдавніших і найцінніших святинь Лаври.
Як відомо, сама церква є унікальною історичною та культурною спорудою, яка збереглась ще з часів Київської Русі. У XII столітті її побудував чернігівський князь Микола Святоша. Крім того, вона унікальна тим, що до сьогодні збереглася у своїй первісній формі. Це рідкісний та видатний випадок для української архітектури.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києво-Печерській лаврі впав хрест з храму. Рятувальники безпечно спустили його на землю.
Також ми повідомляли, що в кінці березня поліція почала перевірку на території Києво-Печерської лаври.
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