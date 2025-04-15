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Над старовинною церквою Києво-Печерської лаври встановили хрест

15 квітня 2025 14:43
Карина Приходько - Редактор
Троїцька надбрамна церква в Києво-Печерській лаврі — на храм встановили хрест
Встановлення хреста на Троїцьку надбрамну церкву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У Києві вже відреставрували хрест, який стояв над Троїцькою надбрамною церквою Києво-Печерської лаври. Після усіх ремонтних робіт 15 квітня його встановили на місце і це стало знаковою подією.

Як встановлювали хрест над церквою — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE. 

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Встановлення хреста над Троїцькою надбрамною церквою

Біля старовинної церкви 15 квітня зібрались шестеро священників, аби освятити хрест та встановити його на храм.

Цей момент ознаменує відновлення реставрації однієї з найдавніших і найцінніших святинь Лаври.

Встановлення хреста над Троїцькою надбрамною церквою
Освячений хрест у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Встановлення хреста над церквою в Києві
Священники біля Троїцької церкви. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Над старовинною церквою в Києві встановили хрест
Люди цілують освячений хрест. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Хрест на Троїцькій церкві
Хрест біля Троїцької церкви у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Троїцька церква в Києві
Встановлення хреста на Троїцьку церкву у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Троїцька надбрамна церква в лаврі в Києві
Встановлення хреста на Троїцьку церкву у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Освячений хрест на Троїцькій церкві в Києві
Встановлення хреста на Троїцьку церкву у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Як відомо, сама церква є унікальною історичною та культурною спорудою, яка збереглась ще з часів Київської Русі. У XII столітті її побудував чернігівський князь Микола Святоша. Крім того, вона унікальна тим, що до сьогодні збереглася у своїй первісній формі. Це рідкісний та видатний випадок для української архітектури. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києво-Печерській лаврі впав хрест з храму. Рятувальники безпечно спустили його на землю.

Також ми повідомляли, що в кінці березня поліція почала перевірку на території Києво-Печерської лаври. 

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