Троицкая надвратная церковь в Киево-Печерской лавре — на храм установили крест

Над старинной церковью Киево-Печерской лавры установили крест
В Киеве уже отреставрировали крест, который стоял над Троицкой надвратной церковью Киево-Печерской лавры. После всех ремонтных работ 15 апреля его установили на место и это стало знаковым событием.
Как устанавливали крест над церковью — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Установка креста над Троицкой надвратной церковью
Возле старинной церкви 15 апреля собрались шесть священников, чтобы освятить крест и установить его на храм.
Этот момент ознаменует возобновление реставрации одной из древнейших и ценнейших святынь Лавры.
Как известно, сама церковь является уникальным историческим и культурным сооружением, которое сохранилось еще со времен Киевской Руси. В XII веке ее построил черниговский князь Николай Святоша. Кроме того, она уникальна тем, что до сих пор сохранилась в своей первоначальной форме. Это редкий и выдающийся случай для украинской архитектуры.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киево-Печерской лавре упал крест с храма. Спасатели безопасно спустили его на землю.
Также мы сообщали, что в конце марта полиция начала проверку на территории Киево-Печерской лавры.
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