Троицкая надвратная церковь в Киево-Печерской лавре — на храм установили крест

Установка креста на Троицкую надвратную церковь. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве уже отреставрировали крест, который стоял над Троицкой надвратной церковью Киево-Печерской лавры. После всех ремонтных работ 15 апреля его установили на место и это стало знаковым событием.

Как устанавливали крест над церковью — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Установка креста над Троицкой надвратной церковью

Возле старинной церкви 15 апреля собрались шесть священников, чтобы освятить крест и установить его на храм.

Этот момент ознаменует возобновление реставрации одной из древнейших и ценнейших святынь Лавры.

Освященный крест в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Священники возле Троицкой церкви. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Люди целуют освященный крест. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Крест возле Троицкой церкви в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Установка креста на Троицкую церковь в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Установка креста на Троицкую церковь в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Установка креста на Троицкую церковь в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Как известно, сама церковь является уникальным историческим и культурным сооружением, которое сохранилось еще со времен Киевской Руси. В XII веке ее построил черниговский князь Николай Святоша. Кроме того, она уникальна тем, что до сих пор сохранилась в своей первоначальной форме. Это редкий и выдающийся случай для украинской архитектуры.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киево-Печерской лавре упал крест с храма. Спасатели безопасно спустили его на землю.

Также мы сообщали, что в конце марта полиция начала проверку на территории Киево-Печерской лавры.