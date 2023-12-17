Над тунелем підтопленої станції метро у Києві почав просідати асфальт
У Києві над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почав просідати під землю асфальт. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку. На вулиці обмежили рух пішоходів.
Про це повідомляє телеграм-канал Київ 24.
Просідання асфальту над затопленою станцією метро у Києві
У мережі поширили фото, на яких видно, що в асфальтовому покритті з'явилися тріщини поблизу станції метро "Деміївська" і асфальт почав просідати. Як пише телеграм-канал Реальний Київ, внаслідок цього під землю просіли також торгові павільйони колишнього Деміївського ринку. Наразі прохід для пішоходів цією частиною вулиці обмежений. Ймовірною причиною цього могла стати аварія в столичному метрополітені, де сталося підтоплення станції "Деміївська".
Нагадаємо, в одному з центральних районів столиці стався потоп. У мережі поширили відео, на якому видно, що дорогу затоплює велика кількість води.
Додамо, у мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та колій метро на одній зі станцій в Києві. Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно, вода почала затоплювати колії.
Читайте Новини.LIVE!