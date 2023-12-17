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Над тунелем підтопленої станції метро у Києві почав просідати асфальт

17 грудня 2023 14:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Над тунелем підтопленої станції метро у Києві почав просідати асфальт
Просідання асфальту на колишньому Деміївському ринку. Фото: телеграм-канал Реальний Київ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почав просідати під землю асфальт. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку. На вулиці обмежили рух пішоходів.

Про це повідомляє телеграм-канал Київ 24.

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Просідання асфальту над затопленою станцією метро у Києві

У мережі поширили фото, на яких видно, що в асфальтовому покритті з'явилися тріщини поблизу станції метро "Деміївська" і асфальт почав просідати. Як пише телеграм-канал Реальний Київ, внаслідок цього під землю просіли також торгові павільйони колишнього Деміївського ринку. Наразі прохід для пішоходів цією частиною вулиці обмежений. Ймовірною причиною цього могла стати аварія в столичному метрополітені, де сталося підтоплення станції "Деміївська".

Торгові павільйони просіли під землю
Торгові павільйони просіли під землю. Фото: телеграм-канал Реальний Київ
Перекритий рух пішоходів
Перекритий рух пішоходів. Фото: телеграм-канал Реальний Київ 
Тріщини в асфальті
Тріщини в асфальті. Фото: телеграм-канал Реальний Київ
Асфальт пішов під землю
Асфальт просів під землю. Фото: телеграм-канал Київ 24
Тріщини в асфальті
Тріщини в асфальті. Фото: телеграм-канал Київ 24
Асфальт просів під землю
Асфальт просів під землю. Фото: телеграм-канал Київ 24

Нагадаємо, в одному з центральних районів столиці стався потоп. У мережі поширили відео, на якому видно, що дорогу затоплює велика кількість води.

Додамо, у мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та колій метро на одній зі станцій в Києві. Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно, вода почала затоплювати колії. 

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