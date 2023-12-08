У столичному метро сталася аварія – колії заливає водою

У київському метро затоплює колії. Фото: скриншот з відео

У мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та колій метро на одній зі станцій в Києві. Напередодні стало відомо, що призупиняють рух вагонів між станціями "Теремки" та "Деміївська".

Відповідні відео поширюють місцеві пабліки у Telegram.

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Повідомляється, що між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно, вода почала затоплювати колії.

У столичному метро зупинили рух потягів між деякими станціями

Нагадаємо, вранці 8 грудня стало відомо, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Буквально через дві години стало відомо, що в Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, мають запрацювати дублюючі маршрути наземного транспорту.