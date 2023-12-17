Над тоннелем подтопленной станции метро в Киеве начал проседать асфальт

Просадка асфальта на бывшем Демеевском рынке. Фото: телеграмм-канал Реальный Киев

В Киеве над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка стал проседать под землю асфальт. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка. На улице было ограничено движение пешеходов.

Об этом сообщает телеграмм-канал Киев 24.

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В сети распространили фото, на которых видно, что в асфальтовом покрытии возле станции метро "Демеевская" возникли трещины и асфальт начал проседать. Как пишет телеграмм-канал Реальный Киев, в результате под землю просели также торговые павильоны бывшего Демеевского рынка. Проход для пешеходов этой частью улицы ограничен. Вероятной причиной этого могла стать авария в столичном метрополитене, где произошло подтопление станций.

Торговые павильоны просели под землю. Фото: телеграмм-канал Реальный Киев

Перекрыто движение пешеходов. Фото: телеграмм-канал Реальный Киев

Трещины в асфальте. Фото: телеграмм-канал Реальный Киев

Асфальт просел под землю. Фото: телеграмм-канал Киев 24

Трещины в асфальте. Фото: телеграмм-канал Киев 24

Асфальт просел под землю. Фото: телеграмм-канал Киев 24

Напомним, в одном из центральных районов столицы произошел потоп. В сети распространили видео, на котором видно, что дорогу затапливает большое количество воды.

Добавим, в сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно, вода начала затапливать колеи.