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Над тоннелем подтопленной станции метро в Киеве начал проседать асфальт

17 декабря 2023 14:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Над тоннелем подтопленной станции метро в Киеве начал проседать асфальт
Просадка асфальта на бывшем Демеевском рынке. Фото: телеграмм-канал Реальный Киев
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка стал проседать под землю асфальт. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка. На улице было ограничено движение пешеходов.

Об этом сообщает телеграмм-канал Киев 24.

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В сети распространили фото, на которых видно, что в асфальтовом покрытии возле станции метро "Демеевская" возникли трещины и асфальт начал проседать. Как пишет телеграмм-канал Реальный Киев, в результате под землю просели также торговые павильоны бывшего Демеевского рынка. Проход для пешеходов этой частью улицы ограничен. Вероятной причиной этого могла стать авария в столичном метрополитене, где произошло подтопление станций.

Торговые павильоны просели под землю
Торговые павильоны просели под землю. Фото: телеграмм-канал Реальный Киев
Перекрытое движение пешеходов
Перекрыто движение пешеходов. Фото: телеграмм-канал Реальный Киев
Трещины в асфальте
Трещины в асфальте. Фото: телеграмм-канал Реальный Киев
Асфальт ушел под землю
Асфальт просел под землю. Фото: телеграмм-канал Киев 24
Трещины в асфальте
Трещины в асфальте. Фото: телеграмм-канал Киев 24
Асфальт просел под землю
Асфальт просел под землю. Фото: телеграмм-канал Киев 24

Напомним, в одном из центральных районов столицы произошел потоп. В сети распространили видео, на котором видно, что дорогу затапливает большое количество воды.

Добавим, в сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно, вода начала затапливать колеи.

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