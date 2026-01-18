Відновлення теплопостачання у Києві - у столиці працюють бригади "Укрзалізниці" та з інших міст

Чоловік працює над відновленням тепла у Києві. Фото: Міністерства розвитку громад та територій України

У Києві за добу повернули теплопостачання у 16 багатоповерхівок. Над відновленням працювало 18 додаткових бригад.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Реклама

Читайте також:

Бригади із інших міст залучають для відновлення опалення у столиці

"У Києві триває відновлення тепла у 143 будинках. Із них більше 100 — це багатоповерхівки, де протягом доби сталися локальні аварії. В столиці вони виникають постійно — через низькі температури та зношену інфраструктуру", — написав він.

За словами Кулеби, у столиці залишається ще 30 будинків, у які не вдалося повернути тепло після масованого обстрілу 9 січня.

"Станом на вчора їх було 46. Тобто за добу відремонтували 16 багатоповерхівок. Ми вже збільшили кількість ремонтних команд. Весь день на місці працюють додаткові 18 бригад", — додав Олексій Кулеба.

Посадовець наголосив, що над відновленням тепла у будинки киян, зокрема, працювало 10 бригад від "Укрзалізниці", та по 4 — від Фастова та Обухова. Відзавтра у столиці працюватиме ще більше фахівців.

"Вже завтра роботи розпочнуть ще 20 бригад від УЗ та бригади з Рівненщини. Я вдячний кожному, хто долучається до робіт у Києві. Вдячний "Укрзалізниці", регіонам та громадам за те, що підставляють плече підтримки столиці, та людям, які тут живуть. Закликаю й інші області долучатися до підтримки. Вдячний фахівцям, які працюють безпосередньо на місцях, цілодобово. Ви робите неймовірне, аби жителі отримали тепло в оселях", — підсумував він.

Нагадаємо, мешканці одного із ЖК у Дарницькому районі Києва змушені покидати свої оселі, адже температура у приміщеннях непридатна для життя — будинок перетворився на справжню крижану печеру, після того, як ДСНС ліквідували там пожежу.

А от директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що якщо у будинку немає тепла, то потрібно підшукувати інше помешкання.